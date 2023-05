La atrevida apuesta de un ídolo de Universidad Católica: "No hay que despedir a Ariel Holan porque va a salir campeón a final de temporada"

El entrenador argentino Ariel Holan no ha podido encontrar el funcionamiento que él espera a esta Universidad Católica, lo que ha hecho que los hinchas Cruzados comiencen a perder la paciencia y le carguen a la mano al rendimiento de algunos jugadores.

Actualmente, el elenco precordillerano está ubicado en un expectante cuarta posición con 19 unidades y ahora deberá enfrentar a Huachipato en el Estadio El Teniente, rival que marcha en la segunda posición, por lo que será un partido que promete varias emociones.

La UC de Holan quiere volver a los triunfos en el fútbol chileno | Foto: Photosport

Ante las críticas que ha sufrido el ex DT de Independiente de Avellana en las últimas semanas, el exjugador de la UC, Miguel Ángel Neira, salió a respaldarlo.

"Yo creo que Holan tiene que seguir hasta el final porque primero echarlo cuesta mucho, un entrenador de afuera que llegue a esta altura no tiene sentido porque en casa no hay nadie, entonces él tiene que seguir y lo más probable es que siga", apuntó el ex seleccionado nacional.

"Siempre la Católica cumple con todo y no está buscando la manera de sacar a alguien. Yo creo que la UC le va a dar todo el apoyo que necesite Holan para que termine y va a salir campeón a final de temporada", añadió.

Finalmente, Neira le lanzó todos sus dardos a los jugadores que hoy en día conforman el plantel cruzado. "Aquí el problema no es Holan, sino son los jugadores. La Católica tiene un promedio de edad de 40 años, ahí estamos mal", cerró.