Ariel Holan atendió a los medios de prensa este jueves en San Carlos de Apoquindo y una de las preguntas fue apuntada a la chance de sumar a Williams Alarcón, quien ha sonado en la precordillera.

"No puedo hacer referencia individual a un futbolista que no es del club, que no está en el club. Por respeto a Williams, a La Calera y a Católica no puedo responder la pregunta en esos términos", explicó el DT.

"Estamos muy expectantes. Como dije anteriormente, me acaba de salir mi residencia y los trámites tienen su tiempo. Es un país muy ordenado y meticuloso en ese tipo de trámites. El cupo de Matías es muy posible, porque estamos dentro de los tiempos en que lleva en Chile este tipo de trámites. Creemos que a nosotros nos gustaría tener un poco más de paciencia, seguir este proceso", agregó.

El volante sería opción en la UC | Foto: Agencia UNO

Además, entregó detalles de Cristián Cuevas, quien está en su etapa final de recuperación tras la operación a los ligamentos cruzados y que lo tuvo marginado por varios meses en el 2022.

"Ustedes saben que la pandemia retrasó un poco los trabajos en todos los países del mundo con los juveniles. Tal vez en el 2020 fue más fácil detectar a los chicos, porque estaban muy claros. Ya estaban en la última etapa Clemente (Montes), Gonzalo (Tapia), Alexander (Aravena), ya pedían pista".

"Ahora estoy viendo nuevamente con lo que pasó el año pasado. Estoy viendo algunos, por eso digo lo del cupo, porque si tengo en casa (...). Tengo la suerte de que Cimbi (Cuevas) está muy bien, está en la fase final de su vuelta. Ya lo de la rodilla, ahora es un tema de acondicionarse, prácticamente desde mayo que no venía tomando el balón.

"Guille (Burdisso) está para empezar el domingo o lunes para entrenar nornalmente. Es una pena lo de Clemente, pero tenemos a Cimbi también, así que estamos bien. Vamos a tomar unos días para ver si realmente vamor a ir (por un jugador)".

La UC querría contar con el volante para este 2023 | Foto: Agencia UNO

En el caso de que la situación de Matías Dituro llegue a buen puerto con su nacionalidad, se le preguntó al técnico argentino si hay más de una opción de contratar a alguien en Chile y que no ocupe la cuota de extranjero.

"El presupuesto es finito, no es infinito. Tengo que tener la responsabilidad de pedir el refuerzo. Nosotros tenemos un acuerdo que siempre hemos respetado. Que ni yo propongo un futbolista que no esté de acuerdo la dirigencia y viceverza, entonces siempre consensuamos, de eso trata", detalló el estratega.

"En ese consenso tenemos alternativas, insisto en lo del presupuesto que es finitio, porque las alternativas deben ser terrenales. Ahora también, si en el ámbito local no nos inhibe poder hacer el esfuerzo por un futbolista del ámbito internacional, no habría problema", añadió

"Si nos inhibe porque hay que hacer inversiones y demás, entonces vamos a seguir esperando y vamos a buscar de las alternativas que tenemos y esperando que se finalice el trámite hasta todo el tiempo que nos dé el reglamento", concluyó Holan.