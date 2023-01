Universidad Católica tiene un plantel experimentado para esta temporada, pero también debe pensar en el minutaje de los jugadores Sub 21.

Universidad Católica prepara su estreno para la temporada 2023. Los Cruzados deben visitar a Everton en Viña del Mar en el Estadio Sausalito y en que Ariel Holan tendría una sola duda para este compromiso.

Para este 2023, en la escuadra precordillerana se inclinó por la experiencia y tiene varios jugadores sobre los 30 años de edad. Sin embargo, el técnico argentino debe pensar en la regla Sub 21 y donde algunos nombres para cumplirla.

Gonzalo Tapia y Alexander Aravena son las principales apuestas que tiene el conjunto franjeado para este año. Tapia viene de una gran pretemporada, en la que pudo marcar algunos goles, mientras que Aravena quiere repetir el nivel mostrado en Ñublense en 2022.

También hay que agregar a Diego Ossa. El delantero firmó contrato con la UC hace unas semanas y también es otra de las altenartivas para Holan durante este año.

La UC busca en cinco nombres sumar los minutos Sub 21 | Foto: Agencia UNO

A esta lista, también hay que sumar un par de nombres más. Daniel González y Bryan González, quienes no han podido ganarse un puesto en el once estelar. El ex Santiago Wanderers fue poco a poco perdiendo terreno en la defensa. Por otra parte, el volante si bien ha sumado minutos, tampoco ha demostrado a plenitud se nivel.

Además, cabe recordar que el mediocampista está ahora con la Selección Chilena Sub 20, quien está en el Sudamericano a jugarse en Colombia.