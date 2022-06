Luciano Aued emocionado tras retornar a Universidad Católica: "Quería volver a sentirme jugador como lo hice hoy, no puedo pedir más"

Universidad Católica trunfó en la ida por la tercera ronda de la Copa Chile ante Unión San Felipe en Quillota y con una figura como fue Fernando Zampedri. El delantero marcó dos de los tres goles en el trinfo 3-1 ante los del Aconcagua.

Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por el regreso de Luciano Aued. El volante volvió a las canchas junto al cuadro universitario tras superar el problema torácico que lo mantuvo marginado por todo el primer semestre. Recordemos que el argentino realizó una conferencia de prensa el día jueves y en ella confirmó el alta médica.

Este sábado, el trasandino disputó casi todo el compromiso y luego del partido conversó con la transmisión de TNT Sports y en primera instancia fue consultado en cómo vivió y sintió este momento.

"La verdad que lo único que quería era disfrutar del partido, de mis compañeros y de esta gente. Como dije el otro en conferencia, nunca me dejaron solo. Siempre me apoyaron y era pedir esto, todo este tiempo lo único que quería era volver a la cancha, estar acá, volver a sentir esto", sostuvo el jugador.

"Se había hecho muy cuesta arriba porque la verdad que no sabía y cuando se aproximaba la fecha del estudio empieza el miedo de decir "¿estaré o no?" "¿me darán el alta?" "¿Podré volver a jugar?", agregó Luli.

Aued solo agradeció. "Fueron toda esa mezcla de sensaciones y la realidad era que quería volver a disfrutarlo, volver a sentirme jugador como lo hice hoy y no puedo pedir más. Está mi hija y mi señora en primera fila, más que esto no se puede pedir. Hay que agradecer no más".

El argentino regresó a sumar minutos tras superar su problema de salud | Foto: Agencia UNO

En cuanto al nivel futbolístico, el ex Racing fue claro en que esto es paso a paso y que el rodaje se irá dando a medida que corran los partidos. Hoy, solo piensa en volver a sentirse jugador.

"Lo único que te da el ritmo de partido es esto, jugar. Lo sé y no es fácil, ya tengo 35 años y no es que vuelves enseguida, sino que necesitas de los partidos y voy por ese camino. La verdad que no analizo mucho el rendimiento, sino más el hecho de volver a sentirme jugador, de volver a estar en la cancha, que el equipo gane y que era lo importante", explicó.

"De a poco vamos a ir remotando el camino, encontrando cosas buenas. Confío mucho en el trabajo de Ariel (Holan), en los muchachos que se puedan sumar, en los que están y me parece que vamos a encaminar las cosas", añadió.

Finalmente, tuvo palabras para Ariel Holan, quien se le vio entregándole instrucciones para que las compartiera dentro del campo.

"La verdad que Ariel cuando estaba en México y en Brasil siempre tuvimos buena relación, siempre hablamos. Cuando me pasó esto fue uno de los primeros que me llamó para darme apoyo y ahora cuando llegó preguntó primero si podíamos apurar los procesos para ver si podía jugar los dos partidos que quedaban de Copa Libertadores contra Flamengo y Talleres", confesó el futbolista.

"Obviamente los médicos le dijeron que había que esperar todavía, pero imagínate que para mí es un espaldarazo tremendo que el técnico quiera que esté", reconoció el trasandino.

"Me queda devolverle esto dentro de la cancha y si en momentos por ahí no entro en el juego, tratar de explicar un poco su idea de juego para que salga más rápido porque por ahí son muchos chicos que no la han tenido. Entonces ahí transmitir eso", cerró el mediomcampista.