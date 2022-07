Luciano Aued no olvida su duro momento con Universidad Católica: “Los médicos me decían qué para que apresuraba mi regreso”

Universidad Católica sin duda que vivió momentos de mucha preocupación con Luciano Aued. El centrocampista antes de que se iniciara la pretemporada a principio de año, se le detectó de algunas problemáticas cardiacas que lo obligó a tomarse exámenes preventivos de forma rápida.

El centrocampista conversó con el programa Los Tenores en la cual recordó ese complicado momento en la cual debía tomar en consideración las indicaciones médicas, y donde se terminó apoyando anímicamente con sus familiares.

“Estoy muy contento de volver a hacer lo que hice toda mi vida. Fue un proceso muy duro. Lo primero que tuve que hacer fue asimilar el golpe y después tuve suerte que me sentía bien, que no tuve un infarto o pre infarto que haya agravado la situación. Lo otro que me hizo bien fue empezar a entrenar, a los 10 días empecé a trotar. Los médicos me decían para qué empezar antes, pero era para consumir tiempo de cara a la vuelta”.

En esta misma línea, el centrocampista apuntó que “El primer partido tras volver es con las ganas, con eso suples muchas cosas. Cuando baja la adrenalina y la emoción de estar de nuevo, ya en el segundo partido me sentía bien de lo físico, pero no de lo futbolístico, hay cosas que se agarran jugando”.

Luciano Aued en sus regresos a Universidad Católica. (Foto: Agencia Uno)

Además, agregó que “Antes me hubiera castigado mucho más, pero es un proceso que tengo que pasar para agarrar el nivel que un equipo como Universidad Católica exige. Entrenar, estuve tres meses a la par de todos, pero al no tener la competencia no es lo mismo. Necesito estos partidos para sentirme mejor. Tengo que hacerlo rápidamente, el fútbol no espera”.

Luciano Aued espera por su nacionalización para liberar cupo de extranjero

El centrocampista está próximo a cumplir los años de residente en nuestro país para optar por la nacionalización que le permita liberar un cupo de extranjero en Universidad Católica pensando a futuro, la cual espera ir analizando.

“Cumplo ahora en julio los 5 años, está la posibilidad, lo charlaremos con el club. Siempre me han tratado de maravilla, cómodo en el país. Es probable que inicie los trámites”, sentenció el futbolista al respecto.