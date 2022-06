Luciano Aued entregó una gran noticia para Universidad Católica y los hinchas durante este miércoles. El argentino publicó una carta en su cuenta de Instagram donde confirmó que recibió el alta médica luego del complejo problema de salud que vivió en febrero pasado.

Sin embargo, durante este jueves realizó una conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo y ahí contar de manera mas detalla todo el proceso que vivió durante estos meses y la dura noticia que recibió luego de los exámenes médicos.

"La primera noticia fue esa, terminé de entrenar normal como siempre y los médicos del club me dijeron que habían salido mal los exámanes del corazón que ya me había hecho, porque hace seis meses que venía con una dolencia, pero un poco por la forma de ser no quería parar, no le di tanta importancia y estuvo muy cerquita de ser algo trágico. Así me lo han hecho saber", comenzó diciendo Luli.

El argentino agregó cómo amortiguó aquel duro golpe y cuál fue la importancia de su familia y sus seres queridos más cercanos.

"Ahí uno toma conciencia de la gravedad. También al no tener ese episodio tan grave, como que me daba ánimo para decir 'bueno, tengo que seguir adelante'. Fue difícil, llegar a mi casa, llorar, estar con mi familia, mi hija. Verla a ella lógicamente que me dio muchas fuerzas y después como puse en el comunicado, no quejarme. A todos no puede pasar, nadie está exento y entenderlo de ese lado me ayudó mucho a lo que venía por delante", dijo el volante.

"Lo otro fue que todas las personas que me rodearon, lo más cercanos, siempre creyeron en mí. También me ayudó mucho para estar positivo y para saber que de esta situación iba a salir. El proceso fue la verdad muy duro, tienes que se muy duro de la cabeza para no decaer", añadió Luli.

El argentino tuvo un problema torácico, pero este miércoles recibió el alta médica y puede volver a jugar | Foto: Agencia UNO

Además, destacó las conversaciones con el doctor de Universidad Católica y que le permitieron volver a entrenar. "Con Fernando Yáñez hablaba mucho, porque a los 10 días ya quería empezar a correr y él decía 'para qué, si tienes seis meses por delante de tratamiento' y le dije 'necesito sentirme que estoy entrenando, que estoy ahí. Déjame volver al club, estar ahí que me hace bien'. Lo entendieron y todos acá me han acompañado de una manera brillante y no me quedaba más que salir adelante", argumentó el ex Racing Club.

También se refirió a cuáles son las sensaciones luego de dejar atrás este complejo episodio y cómo se encuentra en ese momento en el plano futbolístico y físico.

"La verdad que estoy feliz, para mí esto es volver a vivir. Es así, lo tomo de esa manera. Es volver a jugar al fútbol, volver a debutar. Lo tomo de esa manera y tengo esas ganas, ese hambre, eso deseo", expuso Aued.

"Después lógicamente tengo un proceso porque hace cinco meses que no compito, si bien al mes y medio estaba casi entrenando a la par de todos los compañeros, todos sabemos que la competencia es algo distinto y que no te lo da la semana ni nada, son los partidos. Esperemos ese proceso, pero si vamos a lo estrictamente físico y futbolístico, vengo hace casi cuatro meses entrenando a la par de todos", expresó.

Finalmente, espera volver a aportar al equipo y dejar a la UC en lo mas alto. "Espero poder ayudar al equipo, sumar que es lo más importante y que entre todos volvamos a poner a Católica en los primeros lugares, donde queremos y nos acostumbramos a estar. No tengo dudas que es donde vamos a volver a estar", cerró el trasandino.