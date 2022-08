Universidad Católica se despidió del pentacampeonato y el técnico Ariel Holan, claramente, está enfocado en pelear por un puesto a la Copa Sudamericana o bien ganar la Copa Chile para ir otra vez a la Copa Libertadores. Los cruzados están urdiendo y trabajando en un plantel renovado para la próxima temporada en 2023. Uno de los que podría terminar su camino en la institución es Luciano Aued. Luli espera la continuidad en el club, ya que suma cinco años en el club.

Uno de los argumentos que pueden convencer a la UC sobre Aued es el tema de la nacionalización. El jugador cumplió cinco años en Chile y ya inició las gestiones para obtener su carta como chileno y, de paso, también liberar un cupo de extranjero. Eso seduce a la Católica para seguir adelante con el experimentado mediocampista.

"En diciembre se termina mi contrato. Ya llevo cinco años acá. Inicié el proceso de la nacionalización y en diciembre veremos. La verdad que me siento miuy cómodo, me siento muy bien, me han tratado bien y en el club me han tratado de forma extraordinaria. Los hinchas, los que trabajan en el club de forma impecable", adelantó.

Además, el mediocampista reafirmó en ESPN que "la verdad me tratan muy bien, me hacen sentir que quieren que me quede. Son procesos y hay que entender que se pueden ir terminando y veremos a fines de año".

Luli Aued está apuntando a estirar la historia en la UC y la carta de nacionalización es la moneda de cambio para seguir en el equipo (Agencia Uno)

Luli Aued, es sabido, que es hincha fervoroso de Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina. El deseo del volante es terminar su carrera allá, aunque falta tiempo para que el volante cuelgue los zapatos. Sin embargo, el jugador le baja la caña a un posible retorno a jugar en el Lobo.

"Hace poco lo dije. Hay que entender los momentos y no forzar las cosas. Está bueno que los clubes sea Gimnasia o cualquiera entiendan que no porqué un jugador allá pasado por un club tiene que volver. En el momento no se da porque no se necesita o estás cubierto o el nivel no es para el club, hay que ver el contexto", dijo.

Pensando más a futuro, nuevamente, Aued develó que "el deseo es ese, porque me tocó irme yéndome al descenso. Yo y mi familia somos de Gimnasia. Soy de Beriso y fue durísimo. No me pude recuperar, estuve mucho tiempo muy mal con el decesnso, porque lo tenia que era una carga, lo sentía que había fallado. Para mí era terrible".