Universidad Católica vivió una salida masiva de jugadores durante este mercado de invierno y uno de aquellos es Bruno Barticciotto. El delantero partió a Palestino, camiseta a la cual defendió en la temporada 2021 y este año regresó a la precordillera tras finaliza su cesión. Ahora nuevamente regresó a La Cisterna para este segundo semestre.

En relación a aquello, Marcelo Barticciotto reveló cómo se gestionó la nueva salida de su hijo desde el club cruzado y fue claro con respecto a los intereses que tenían con el joven atacante.

"No lo querían, por algo lo dejaron ir. Es que Bruno en primera instancia le dijeron que lo dejaban ir porque en realidad todavía no se había ido Diego Valencia y cuando se termina lesionando Montes, en ese momento Bruno ya había hablado con Palestino", dijo el ex futbolista ESPN F90 Chile.

"Entonces lo llamaron a Bruno y le dijeron que se quedara, porque no estaba Montes y necesitaban la alternativa de otro Sub-21", agregó.

El delantero dejó la UC este mercado y partió a Palestino | Foto: Agencia UNO

Eso sí, el ex jugador de la UC y Colo Colo afirmó que la decisión tomada por su retoño la encontró lógica y que la petición por parte de Los Cruzados era netamente por un interés porpio.

"Bruno no me comentó, ni me pidió un consejo, nada. Después encontré que tuvo razón y que estuvo bien. Ya había hablado con Palestino, le había dado la palabra y les dijo que lamentablemente no se podía quedar y que tenía arreglado con ellos. Después quisieron que se quedara más por un interés propio que por otra cosa", cerró.