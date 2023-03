Universidad Católica marcha actualmente en el primer puesto del Campeonato Nacional junto a Huachipato, pero los de Ariel Holan no lo han pasado para nada bien en la presente temporada y han tenido que lidiar con algunas duras derrotas y algunas polémicas.

Y es que una fuerte polémica se habría dado a conocer en los últimas semanas que indicaba sobre un posible rompimiento de relaciones dentro del camarín cruzado entre algunos referentes, como Mauricio Isla y Matías Dituro. ¿El motivo? Todo habría comenzado porque el lateral perdió su lugar en la oncena estelar de la UC y la baja de rendimiento que ha tenido en los últimos encuentros.

Dituro es uno de los grandes referentes de la UC | Foto: Agencia Uno

Lo cierto es que este jueves, el ex Celta de Vigo salió a desmentirlo tajantemente en el programa ESPN FShow Chile, donde habló en extenso y sobre varios temas.

“Jamás podría tener un conversación con un compañero de esa manera, sabiendo que mi rendimiento no es el que estoy acostumbrado a tener. Y segundo, tampoco lo haría. Sí me acercaría a preguntarle cómo se siente, cómo está, intentar ayudarlo para que se pueda sentir mejor. Pero es totalmente falso lo que salió el último tiempo. No tengo ningún problema con Mauricio, somos un grupo sano que trabaja, a veces no nos salen las cosas y nos fastidiamos nosotros mismos. Por ahí se puede percibir mal ese fastidio”, señaló Dituro.

Otro tema importante que abordó el golero fue estado del proceso de la nacionalización, el cual podría darle una oportunidad en la Roja de Eduardo Berizzo.

"Pudimos cumplir con todos los requisitos para la nacionalidad, para poder ser considerado un chileno más. Por parte del club hemos solicitado a la FIFA, mostrando los documentos, para recibir una autorización y una aceptación. Estamos a la espera de eso, aunque no quiere decir que pueda ser convocado o no. Después hay que ganárselo en la cancha”, sentenció.