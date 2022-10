El defensor de la Universidad Católica, Mauricio Isla hizo su análisis para lo que fue la igualdad entre la UC y Ñublense en esta jornada, en donde el 'Huaso' fue rotundo en señalar de que los errores de esta jornada no pueden replicarse ante la U

Universidad Católica desperdició una gran chance de poder acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores mediante el Campeonato Nacional y no logró imponerse ante Ñublense en esta jornada tras igualar a dos tantos en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un partido que comenzó ganando por 2-0 en la primera mitad.

Finalizado este partido, el defensor de los ‘Cruzados’ y Bicampeón de América, Mauricio Isla dialogó con los medios e hizo un profundo análisis para lo que fue esta igualdad de la UC ante los ‘Chillanejos’, el cual señaló que fue un resultado justo para lo que fue la tónica del encuentro y tuvo reparo para lo que fue la cancha del Estadio El Teniente.

“No fue un partido correcto en lo que planificamos en la semana, que era hacer las cosas bien, ellos presionaron bien. Lamentablemente la cancha tampoco estaba muy bien para jugar al fútbol como queremos siempre, pero lo demás creo que fue un buen empate. Ellos jugaron bien en el segundo tiempo, nosotros en el primer tiempo jugamos bien e hicimos los goles, esa fue la conclusión que sacamos como plantel”, partió señalando Isla.

Profundizando en lo que fue su observación del pleito, el ‘Huaso’ es enfático en señalar de que los goles propinados por el conjunto de los ‘Diablos Rojos’ fueron desconcentraciones de la UC y que por aquello son autocríticos como plantel ante estos errores, los que significaron que los adiestrados por Ariel Holan no se quedaran con el triunfo.

La UC no pudo mantener su victoria ante Ñublense | Foto: Agencia Uno

“Fueron relajos (los goles), a veces hay méritos de ellos. Creo que ellos empezaron desde el comienzo con la presión de los cincos jugadores de arriba, con los cambios que hicieron. Nosotros tratamos de jugar de la misma manera siempre, pero como dije, a veces el equipo no anduvo bien y algunos jugadores no andamos bien y somos autocríticos en eso, se lo dijimos al entrenador y por eso es un buen empate. Nos vamos contentos por el empate, porque empatamos con un buen equipo, que hizo las cosas bien. Nosotros no hicimos las cosas bien”, explicó el defensor ‘Cruzado’.

Finalmente, Isla espera dar vuelta rápidamente la página de lo que fue esta igualdad ante Ñublense y avisa de que se enfocan para lo que será el duelo ante la Universidad de Chile por Copa Chile, en donde el ‘Bicampeón de América’ avisa de que no hay que cometer errores como los de esta jornada.

“Esperemos que este mejor (la cancha), es difícil, tanto el entrenador como el equipo quieren jugar de una manera, tratamos de hacerlo de la misma manera, pero a veces los temas de la cancha te complican para hacer el juego que quieres. Esperemos hacer mejor las cosas de como lo hicimos hoy día”, cerró.