Mauricio Isla realiza dura autocrítica tras derrota de Universidad Católica ante Sao Paulo: "No se puede dar esa ventaja con un rival así"

Universidad Católica no pudo con Sao Paulo por la Copa Sudamericana y complicó su revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, a pesar de la caída por 4-2 algunos hinchas se aferran a la ilusión, pues no a diferencias de años anteriores el gol de visitante ya no cuenta.

Mauricio Isla jugó los 90 minutos ante el elenco brasileño y encaró a los medios de prensa tras el compromiso. Allí destacó la calidad el rival y también fue autocrítico en cuanto al error que cometió en el segundo tanto del conjunto paulista.

"Nos enfrentamos a un equipo muy duro, que se conoce muy bien, que defiende muy bien, con jugadores importantes como los atacantes. Está la responsabilidad de los errores propios, principalmente el mío, otros compañeros también y no se puede dar esa ventaja con un rival así. Uno se confía, trata de hacer las cosas bien y el fútbol te da esto", sostuvo el Huaso.

En cuanto al momento en que encararon el duelo con tres jugadores más en cancha debido a las expulsiones en la escuadra tricolor, el lateral aseguró que intentaron sacar ventaja. Además, sigue confiando en todos los componen el equipo.

"Tratamos luego de aprovechar las expulsiones, los compañeros que entraron nos ayudaron. No podemos cometer los mismos errores. Confío en la directiva, mis compañeros, el entrenador. Tenía muchas ganas de jugar en mi país. Se dio esta oportunidad en la Sudamericana, pero es difícil sacar una conclusión de este partido, fue muy raro", expresó el ex Flamengo.

El lateral habló tras la caída de la UC ante Sao Paulo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, sostuvo que la UC es un plantel en construcción en comparación con Sao Paulo y que su compromiso es al 100 por ciento con el grupo.

"Ellos son fuertes y nosotros estamos construyendo un equipo. En lo particular, me siento bien. Siempre voy a estar a disposición. Si cometo error, voy a seguir ayudando a mis compañeros como ellos me ayudan a mí", cerró.