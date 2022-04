El otrora volante de los cruzados en la década de los 80 comentó la nueva derrota de la UC en el Campeonato Nacional 2022, asegurando que no se juega a "nada" y que a Paulucci solo lo salva su relación con José María Buljubasich y su nacionalidad.

Miguel Ángel Neira asegura que "Católica no juega a nada" y golpea la mesa: "Si Paulucci fuese chileno, ya lo hubiesen echado"

Universidad Católica no levanta cabeza y, tras caer a mitad de semana frente a Talleres de Córdoba en el debut en Copa Libertadores, ayer cayó en condición de local hasta el que fuese colista absoluto del torneo.

Los cruzados no exhibieron un buen juego y jamás se encontraron en la cancha, viéndose superado por un equipo compacto que paró Ivo Basay pero que cortó todos los circuitos de los dirigidos por Cristián Paulucci.

Uno que salió al paso es Miguel Ángel Neira, histórico jugador que militara en la Universidad Católica en la década de los 80 y que dejó huella en la UC, quién además aprovechó de hablar en exclusiva con Bolavip para analizar al equipo.

“La católica prácticamente no está jugando a nada, no sé por qué el equipo que planteó hoy día con el mismo sistema, 4-4-2 con Buonanotte jugando en el medio y dos puntas como Valencia y Barticciotto que nada, no inquietaron nunca a la defensa de La Serena”, comenzó diciendo.

Bajo ese mismo punto, Neira apuntó a la debilidad de La Serena para magnificar la caída cruzada: “La Serena es ahí no más, venía a los tumbos. No puede perder en San Carlos con La Serena, ya no sé que pensar con el equipo y con lo mal que está jugando”, profundizó.

Después de analizar el juego, Neira apuntó sus dardos al estratega y aseguro que, si Paulucci fuese chileno, “Ya lo hubiesen echado. Es amigo de Buljubasich, entonces no lo van a echar ni cuestionar, pero si hubiese sido un técnico chileno con 5 partidos perdidos -salvo el que le ganaron a la U que casi se los empaten- estaría fuera. No sé qué le pasó al entrenador, quiso ser más importante que los jugadores y ahí se equivocó”, sentenció.

De momento, el próximo desafío de Universidad Católica y Cristián Paulucci para revertir esta situación será el próximo martes cuando reciba a Sporting Cristal por Copa Libertadores, en donde están obligados a dejar los tres puntos en San Carlos si quieren mantener vivas las chances de clasificar a octavos de final.