Universidad Católica tomó rumbo este viernes hacia la novena región de la Araucanía para animar un encuentro amistoso contra Deportes Temuco. Ariel Holan quiere seguir buscando variantes para lo que vendrá en Copa Chile y Campeonato Nacional 2023.

Eso sí, no contará con algunos nombres importantes como son Fernando Zampedri y Matías Dituro. En el caso del portero, será reemplazado por Nicolás Peranic, quien volverá a la titularidad desde el 18 de junio del 2022.

Antes de tomar el avión en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el ex Deportes Melipilla dejó algunas declaraciones ante la prensa y aseguró que estar feliz de volver a jugar.

“Contento de tener una nueva oportunidad de vestir esta camiseta. Lo importante es siempre estar preparado para asumir la responsabilidad“, dijo el meta.

El portero será titular luego de nueve meses | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, asegura que la competencia con Dituro es sana y que le sirve para subir su nivel y mantenerse en competencia para cuando le toque entrar a la cancha lograr responder de buena manera y meterle presión al ex Celta de Vigo.

“Lo mejor que a uno le puede pasar como profesional es tener competencia, siempre hay que seguir mejorando. Me beneficia a mi y me fortalece, me hace mejorar día a día. Después es el técnico el que decide quién cree él que debe jugar. Me llevo bien con Matías, es grato trabajar con él en el día a día (…) Ya somos grandes, yo no le puedo decir nada a él ni él a mi. Uno sabe que tiene el apoyo del compañero“, sostuvo Peranic.

“No es lo mismo jugar a puertas cerradas que con gente, ahí está el desafío, de readaptarme al ritmo de juego. Al estar en un equipo grande, cada oportunidad hay que aprovecharla para mostrar que estás a la altura de las circunstancias. No me vuelvo loco por demostrar algo, sino estar a la altura de las circunstancias”, cerró.