Nicolás Peranic y la crítica a los nuevos refuerzos de la UC: "Los nombres no hacen a los jugadores, sino que hay que ver con las ganas que llegas"

La Universidad Católica se prepara para lo que será el inicio del Campeonato Nacional 2022, donde Los Cruzados intentarán revalidar el título del torneo pasado e ir por su quinto trofeo consecutivo, algo que sería histórico para las arcas del elenco precordillerano.

Para eso, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, puso manos a las obras y trajó cinco refuerzos nuevos, los cuales no han tenido gran aceptación por parte de la hinchada y han generado críticas por el nivel de dichos futbolistas.

Uno de las caras nuevas para esta temporada, es la de Nicolás Peranic. El ex Deportes Melipilla llegó a la UC para pelear un puesto con Sebastián Pérez y fue en el programa Frecuencia Cruzada, quien el arquero salió al paso de las críticas de los hinchas por los nombres que llegaron para el 2022.

"Siempre he sido un jugador del Ascenso, no tengo problemas en reconocerlo. Tal vez la gente de Católica esperaba nombres resonantes, pero a veces no pasa por ahí. Yo creo que hay que dar las oportunidades y después opinar”, aseveró el nuevo portero de la UC.

"Los nombres no hacen a los jugadores, sino que hay que ver con las ganas que llegas. La UC en los últimos años viene haciendo las cosas bien en tema de refuerzos. Es un plantel competitivo, porque incluso faltando jugadores por la Selección uno ve el nivel", agregó Peranic.

"Siempre va a haber gente que te quiere y gente que no, después está en uno demostrarle a los que no que se equivocan", cerró el ex Deportes Melipilla.