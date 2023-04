El uruguayo Gary Kagelmacher sería el segundo capitán de Universidad Católica, en caso de que Matías Dituro no esté en el campo de juego.

Para Universidad Católica, desde que José Pedro Fuenzalida dejó el club, la capitanía ha sido todo un tema. En un comienzo estaba la duda si se iba a respetar o no la idea de que un jugador formado en casa portara la cinta de capitán. Sin embargo, esto no ocurrió y Matías Dituro se proclamó como el capitán.

Después surgió la incógnita de quien sería capitán en caso de que Dituro no pudiera estar en el once inicial. La respuesta obvia es Alfonso Parot, sin embargo el lateral izquierdo no ha tenido muchos minutos esta temporada, por lo que se necesitaba otro nombre.

Ahí surge la figura de Gary Kagelmacher, quien quedó como capitán en caso de que Dituro no esté en el terreno de juego. El uruguayo fue el capitán en el último amistoso de la UC ante Deportes Temuco y tuvo palabras sobre lo que significa este rol para él.

El uruguayo llegó la temporada pasada a Universidad Católica. (Photosport)

"Es algo que se venía conversando al término de la temporada pasada. Estoy muy orgulloso de formar parte de la capitanía este año. A principio de año se me comunicó el cuerpo técnico que en consenso con la directiva habían tomado la decisión de nombrar a Matías Dituro como el capitán principal del equipo y que tenían la idea que yo fuera el vicecapitán", comenzó diciendo el zaguero cruzado.

"Lo único que dije, es que quería que mis compañeros lo avalen. Hubo una charla con los compañeros, y todos dieron el visto bueno. Ahí quede contento y tranquilo que tenía el apoyo de todos mis compañeros", continuó diciendo.

Kagelmacher cerró con el siguiente mensaje: "Lo tomo con mucha naturalidad, mucha responsabilidad. Como segundo capitán intento unir al grupo y estar en todos los detalles. Me gusta ayudar al capitán, que él no tenga toda la carga de ser el capitán de un equipo grande y en conjunto intentamos llevar al equipo de la mejor forma posible".