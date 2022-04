El reloj avanza rápidamente y apenas quedan 24 horas para que Universidad Católica reciba a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo en un partido donde la UC puede acortar distancias con el Cacique, o al revés, los albos dispararse en la tabla de posiciones.

Lo cierto es que en la antesala de este encuentro, los cruzados pusieron fin a la era de Cristián Paulucci y debutará este domingo el interino Rodrigo Valenzuela, además, otra vez hubo discusión respecto a si este partido tiene la etiqueta de clásico o no, a partir de las declaraciones de Maximiliano Falcón.

Bolavip conversó con Osvaldo Arica Hurtado, el que apuesta por su ex club. "Católica necesita remontar, creo que el cambio de mano puede darle un nuevo aire y creo que la UC le sabe ganar a Colo Colo y hago hincapié que Valenzuera era del staff técnico, entonces no es que saltó de la juvenil al primer equipo, entonces además va a jugar Orellana del inicio, hay un remezón para el resto y esto motiva", afirmó.

En todo caso, y más allá de sus ganas que gane la UC, el ex delantero reconoce que "por lo que viene mostrando igualmente Colo Colo es favorito ".

El Arica afirma que será un partido bravo y que no cree que ninguno saque mucha diferencia. "Siempre estos partidos son apretados, cuando no era apretado era cuando estaba Caszely y Vasconcellos nos tiraban paredes como loco, en este momento no creo que haya diferencia grande", expresó.

Para el final, Osvaldo Hurtado también da su parecer del niguneo del Peluca Falcón. "Para mi es clásico, pero no hay que ponerle tanto color porque así le das alimento a los desadaptados, lo importante es divertirse y la declaración del Chapa está bien, que me hablen de clásico Sanhueza o Davíd Henríquez, pero igual los argentinos y uruguayos son así, igual Fuenzalida estuvo a la altura", cerró.