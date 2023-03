El ex delantero de la Selección Chilena aseguró que no son justos los cuestionamientos al lateral derecho de Universidad Católica por los problemas defensivos del equipo cruzado.

Patricio Yáñez no comparte las duras críticas a Mauricio Isla: "Se le apunta por los problemas defensivos de la UC y es injusto"

Mauricio Isla ha tenido días difíciles luego de la eliminación de Universidad Católica en Copa Sudamericana. El 'Huaso' fue blanco de críticas por su rendimiento en los últimos partidos con la UC y aquello ha traído reacciones tanto del jugador como también del mundo fútbol.

Además, el bicampeón de América con la Selección Chilena, perdió la titularidad en el equipo de Ariel Holan, pues ante Unión Española no estuvo desde la partida y ahora contra Magallanes todo se perfila a que tampoco lo sea.

Por todo esto, Patricio Yáñez aseguró que encuentra injustas las críticas hacia el ex Flamengo por los problemas defensivos que posee el cuadro precordillerano y que este tipo de futbolistas necesitan un trato diferente.

"Cuando él debuta en Católica fue importantísimo, marcó una tremenda diferencia. Lo segundo, es que da la impresión con la salida de Isla se le apunta a él por los problemas defensivos y para mí es realmente injusto", comenzó diciendo el ex delantero en ESPN F90 Chile.

El 'Huaso' no lo está pasando bien en la UC | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Yáñez concluyó con que "tú lo puedes sacar, conversar con él y estas cuestiones para este tipo de jugadores de tanto nivel requieren un trato distinto, esto no es quitar a Tapia. A lo mejor el día de mañana Tapia tiene el estatus para que se dialogue. No está obligado a ponerlo, pero conversar con él y ponerlo tres minutos al término del partido no", cerró.