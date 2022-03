Cristián Paulucci entrega su opinión tras la derrota 1-0 de Universidad Católica frente a Everton. Un análisis que no dio inmediatamente el sábado pasado, ya que fue expulsado una vez finalizado el partido por protestas contra el árbitro del encuentro, Cristián Garay. Este jueves el DT comentó la tercera caída consecutiva de su equipo en el Campeonato Nacional 2022.

"Fue duro por cómo se dio el juego, creo que tendríamos que haber sido justos ganadores. Duele mucho por la seguidilla de derrotas que no estamos acostumbrados a eso y por cómo perdimos el partido, porque en realidad no podemos obviar eso que es lo más importante. Los que estuvimos en el estadio vimos un equipo que nos tendríamos que haber ido en el primer tiempo 2-0 arriba con cinco, seis situaciones claras que pasan por la línea del área y no podemos empujar", expresó.

"Después le expulsan un jugador a Everton (Juan Cuevas) y otra vez nos pillaron mal parados. Son los errores que queremos corregir, que venimos trabajando y al final no los corregimos, pero bueno estamos en esa postura, de ser humildes y tratar de corregir todo lo que tengamos que corregir lo más rápido posible y entrar en la seguridad que teníamos antes como equipo", añadió.

El DT aseguró que el equipo genera chances, pero está fallando en la concreción: "Sabemos las responsabilidades que tenemos, los errores que tenemos que corregir, pero como dije recién el equipo tiene un montón de virtudes. No he visto un equipo el fin de semana que haya creado once situaciones claras de gol, te vuelvo a reiterar lo que pasó es tarea nuestra, culpa nuestra que, a pesar de todo lo que veníamos creando el torneo pasado y convertíamos tres, cuatro o dos goles, ahora no podemos convertir".

Paulucci además puso el foco en mantener la calma: "No hay que dramatizar, hay que seguir trabajando, trabajar el finiquito para ser contundente a la hora que llegamos", desarrolló.

El estratega menciona la temporada pasada como un ejemplo: "Estoy muy tranquilo. Cuando vea que hay algo malo, en este caso no lo hay, van seis fechas, faltan 24, más la Copa (Libertadores). Entonces hay que tratar de estar tranquilos y seguir trabajando. El año pasado estábamos cinco puntos abajo faltando cinco fechas, la misma diferencia que nos llevan hoy con 24 fechas por jugar. El año pasado con un rival clásico, con un equipo bárbaro, cinco fechas antes que termine el campeonato estábamos cinco abajo y terminamos seis puntos arriba".

"El que quiere ver las cosas mal, las va a ver muy mal porque escucha o lee ciertas cosas que conviene decir por ahí, pero en realidad nosotros con la gente de Católica tenemos que estar súper tranquilos, porque sabemos que estas cosas las vamos a revertir", complementó.

El estratega ve un nivel muy parejo en el torneo: "Todos los equipos como lo vengo diciendo desde la segunfa fecha y creo que no le he errado, todos los equipos estamos muy compactos, porque es muy parejo el torneo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es una Liga competitiva, no como nos quieren hacer entender algunos de que no lo es. Entonces hay equipos que están en el fondo de la tabla que tranquilamente le pueden ganar a los de arriba y viceversa".

También tuvo palabras para O'Higgins, su oponente del próximo sábado a las 18:00 en el estadio El Teniente: "Es un gran rival, que no solamente ha cambiado alineación el fin de semana versus Curicó, sino que en diferentes ocasiones. Es un entrenador (Mariano Soso) que ocupa diferentes sistemas, versus la U jugó un 4-3-1-2, versus Huachipato jugó 4-3-3, el otro día con línea de tres, así que de los seis partidos ha variado mucho y bueno hay que ver que es lo que tiene pensado en su cabeza para jugarnos a nosotros".

"Tenemos que estar tranquilos, tuvimos una muy buena semana de trabajo, manejamos alternativas que es lo que necesitamos, no solamente por lo que nos está pasando, sino por nuestro futuro, por la Copa. Estamos analizando que vamos a parar nosotros y veremos el día del partido que nos manifiesta el entrenador", cerró.