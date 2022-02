Cristián Paulucci habló en conferencia de prensa durante este jueves en San Carlos de Apoquindo. El técnico de Universidad Católica fue consultado por varios temas y uno de los que destacó es el tema de refuerzos.

Durante las últimas horas, la UC confirmó dos nuevos nombres y que se tratan de Cristián Cuevas y Yamil Asad. Ambos se sumaron a los ya conocidos como Sebastián Galani, Lucas Melano y Nicolás Peranic.

Sin embargo, hay una situación una que ha sido debatida en el medio y el fichaje de jugadores que vienen con poca continuidad en el extranjero y si eso es un problema que tiene solución.

"Voy a ser sincero, como lo soy siempre. El fútbol chileno para incorporar jugadores que sean de altísimo nivel en las últimas campañas y doy la tarea. Si buscan cinco goleadores de las ligas que nos rodean y que vienen a formar parte de clubes de Chile, me avisan. El primer tema es ese, que quiero dejar muy claro", comenzó diciendo.

"El fútbol chileno, por una cuestión económica que todos sabemos, es un país que paga y cumple. Que hace las cosas como las debe hacer un país serio y se ve muchas veces perjudicado por el no fair-play económico y nos llevan jugadores por cifras altísimas y muchas veces no se efectuan los pagos", agregó.

Finalmente, Paulucci continuó enfatizando en que la política, al menos de la UC, es de traer los mejores futbolistas, a pesar de que su última campaña no haya sido de una gran manera.

"Todos sabemos cuáles son los países que no pagan. Entonces, en las búsquedas que hacemos, tratamos de traer los mejores futbolistas. A veces pasa que no tuvieron una última brillante temporada, pero lo importante es que tenga las condiciones para que haga lo realizado durante toda su carrera. No por una temporada vamos a juzgar a un jugador, o al revés, no por una temporada buena vamos a decir que es un fenómeno", cerró.