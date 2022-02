El ex técnico de la UC comentó la actitud que tiene el argentino al mando del plantel cruzado.

Pellicer percibe tranquilidad en Paulucci al mando de Universidad Católica: "Me parece que está tremendamente aplomado"

Universidad Católica es líder del Campeonato Nacional 2022 transcurridas tres fechas y a la espera de lo que realice Universidad de Chile este lunes ante Ñublense para ver si comparte la punta. Este domingo superó como local a Curicó Unido en un partido que tuvo que trabajar hasta el final para obtener los tres puntos.

Desde que tomó el mando Cristián Paulucci del equipo en septiembre del año pasado, la UC retomó ese nivel que se le caracterizó en los últimos campeonatos, donde pudo alcanzar el hitórico tricampeonato. Además, con el argentino, el plantel tomó algo más de tranqulidad y menos presión a cuando era dirigido por Gustavo Poyet.

Jorge Pellicer en el programa de Directv Sports, De Fútbol Se Habla Así, resaltó el trabajo que ha venido realizando Paulucci en cuanto a lo comunicacional. El comentarista cree que el trasandino está muy lúcido en relación a lo que expresa y se ve en la cancha partido tras partido.

"Me parece que está tremendamente aplomado. Las ideas son claras, los conceptos, no se está perturbando. Veo en otros bandos, en otras bancas un poco más de perturbación en relación a cómo declarana a lo que está sucediendo. Creo que él está muy aquilatado", dijo el ex técnico de La Franja.

Por otra parte, los cruzados ya comienzan a preparar lo que será su próximo partido en el torneo y es ante Palestino. El cuadro franjeado deberá visitar el Estadio Municipal de La Cisterna el próximo domingo 27 de febrero a las 18:00 horas.