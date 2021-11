El guardameta no olvidó sobre su carrera antes de recalar en Universidad Católica.

Pérez y su carrera antes de llegar a la UC: "Cuento esto porque le doy harta importancia a las cosas que he vivido"

Sebastián Pérez se ha vuelto una figura determinante en el esquema de Cristian Paulucci en la Universidad Católica. El portero llegó esta temporada a la precordillera y ante la salida de Matías Dituro, fue él quien tomó el mando de la portería cruzada.

Ante esto, el viñamarino comentó junto a Los Tenores de ADN este viernes, su esforzada carrera hasta llegar hoy en día a ser el arquero del conjunto estudiantil. Recordando momentos gratos y otros no tanto que lo llevaron a ser uno de los buenos metas dentro de nuestro fútbol.

"Sin duda, en el fútbol ya he pasado por todo. Recién lo comentamos, fui campeón con Everton en 2008, pero siendo tercer arquero y en banca los últimos tres partidos. Estuve en la segunda profesional, jugando en canchas malas y el sintético horrible o jugando a las 3 de la tarde con temperatura a 40 grados. Cuento esto porque le doy harta importancia a las cosas que he vivido y ahora donde estoy como que las disfruto más", empezó explicando.

Ante esto, también expresó que se mantiene sereno con respecto en este instante y que siempre triunfar te ayuda a reforzar algunas situaciones.

"Siempre he dicho que soy un arquero tranquilo a la hora de pensar y de vivir el momento. Ayer justamente vi una nota de un tenista que hablaba de solamente los '5 segundos de felicidad'. Se atribuye mucho de que cuando tú ganas un partido, él se despedía del rival y ya está pensando en el próximo partido. Obviamente el ganar te reafirma cosas, te pone contento, pero ya después quieres seguir esa misma línea", dijo Pérez.

Por último, fue consultado por un posible llamado a La Roja en el futuro y que no desconoció su deseo. Sin embargo, eso no lo saca del enfoque principal que es la UC.

"Soy una persona bien tranquila a la hora de pensar algo así. Obviamente es lo que todo jugador quiere, es lo que yo quiero, pero no me quita el foco estar en Universidad Católica. Estamos viviendo cosas importantes, pero también soy claro que las buenas actuaciones van a ser recompensadas algún día. Siempre he dicho tiempo al tiempo, que cada cosa llega en su momento justo", cerró.