Universidad Católica ya tiene su enfoque puesto en el Campeonato Nacional tras su inapelable elimininación de Copa Sudamericana ante Sao Paulo. El equipo liderado por Ariel Holan prepara su compromiso ante Unión Española y que es clave para seguir acercándose a la parte alta.

Los Cruzados llegan con 22 puntos a enfrentar a los hispanos, quienes poseen 29 y no quieren perder terreno en su lucha por el título. Por lo mismo, es que este compromiso se torna importante para ambas escuadras.

En el caso de la UC, tendrá que enfrentar el cotejo con varias bajas y que algunas se vieron en el partido contra los paulistas el pasado jueves. Daniel González y Cristián Cuevas tuvieron que ser reemplazados por molestias físicas, lo que hace difícil que estén contra los de Independencia.

Otro de los que estará ausente es Raimundo Rebolledo. 'Catuto' presentó complicaciones previo al viaje a Brasil y no pudo ser de la partida. Además está el caso de Mauricio Isla, quien no fue parte de la delegación en dicho compromiso por una contusión y aún no se sabe si estará este lunes.

Juan Leiva y Clemente Montes también son dos nombres que no se sabe cuándo será su fecha de retorno. Por último, se suma Diego Valencia, quien jugó su último partido con la UC para sumarse al Salernitana.

El técnico argentino de la UC tiene algunas bajas para enfrentar a Unión Española | Foto: Agencia UNO

Habrá que esperar cuál será el equipo que deberá presentar Ariel Holan de cara al choque contra Unión Española y buscar esos tres importantes en su lucha por seguir con la ilusión del Pentacampeonato.