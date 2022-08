El estadio San Carlos de Apoquindo vivió su despedida en el triunfo de Universidad Católica ante Audax Italiano por la Copa Chile, la cual no estuvo exenta de polémica tras los graves accidentes que ocurrieron en los minutos finales del encuentro.

Uno que supo marcar goles en dicho recinto fue Ricardo Noir, quien en su poco tiempo en elenco de la Franja Cruzada se ganó el cariño de los hinchas. Y es que el futbolista argentino logró levantar dos títulos con el elenco precordillerano, el cual estaba al mando de Mario Salas, al salir campeón del Apertura 2016-2017 y trofeo de la Supercopa 2016.

Noir ahora erradicado en Argentina se tomó un momento para conversar con Radio Futuro acerca de su vida y de su paso por los pastos de San Carlos de Apoquindo.

"Cuando yo no pude renovar con Católica porque en ese momento Diego Cocca había vuelto a Racing Club de Avellaneda y le había dicho a Víctor Blanco que quería que me quedara, el pase era de ellos y no se pudo hacer nada, pero realmente me costó porque extrañaba muchísimo vivir en Santiago y el club", comenzó diciendo acerca de su salida de la UC.

Noir anotó 7 goles en 34 partidos en su estadía en la UC | Foto: Agencia Uno

Agregando que "la verdad donde uno va y la pasa bien, que más quieres, es difícil en el fútbol disfrutar. Para un jugador de medio pelo como yo son muchos más los momentos dificiles que atravesar y en la UC la pasé de diez puntos desde que llegue hasta que nos fuimos con la familia, extrañamos muchísimo. A mí me hubiese encantado volver a la UC porque son todos lindos recuerdos los que viví en San Carlos de Apoquindo y cuando me puso Mario Salas dije esta es mi chance".

ver también Juan Tagle enfurecido por los incidentes en el adiós a San Carlos

Para finalizar, resaltó su amistad con Diego Buonanotte tras su salida del club universitario. "Con el Enano hice una linda amistad y hablamos seguido, sé que está en Perú. Nos tocó llegar juntos y seguimos en conversación", cerró.