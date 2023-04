El ex delantero de Universidad Católica se refirió a lo que será el compromiso ante Universidad de Chile el próximo fin de semana.

Roberto Gutiérrez conversó con Bolavip Chile y le consultado si tiene esperanza que Universidad Católica realice un buen Clásico Universitario o si lo ve algo complicado por todo lo que enfrentando en los últimos partidos.

"Tendría que mirarlo con la visión de hincha y lo ganamos sí o sí. Por el otro lado, un poco más aterrizado y mirándolo desde el plano futbolístico, siento que al ganarlo puede ser una inyección anímica importante para empezar a despegar de estos últimos tres encuentros que a lo mejor futbolísticamente no se ha encontrado en lo que venía haciendo. Espero que sea de esa manera y esa forma", expresó el ex ariete cruzado.

En cuanto a las semanas difíciles que ha venido trayendo la UC, donde perdió el rumbo del triunfo en los partidos por el torneo y también la sufrida clasificación en Copa Chile, Gutiérrez cree que el duelo contra la U puede ser importante desde el anímico.

"Sí, coincido. Siento que en el aspecto futbolístico creo que ha sido complicado por como se ha visto en los últimos partidos. El haber empatado y ganado por penales a Colina creo que a nadie dejó contento por lo que es Católica y después se hizo un partido también no de gusto para ninguno en lo que fue un clásico. Más también que Católica teniendo el hombre de más para hacer una superioridad y no se hizo. Este último volvemos a lo mismo, creo que este clásico puede ser una inyección anímica importante para despegar de estos tres encuentros que futbolísticamente no se ha encontrado el equipo", agregó.

En cuanto a si influye en el equipo la ausencia de Ariel Holan en la banca, pues el técnico tiene una fecha de suspensión desde el Tribunal de Disciplina, el 'Pajaro' sostuvo que no se debe haber afectado el grupo.

"No, será siempre lo mismo. Claramente a veces cuando está el entrenador está más cerca de lo que es la cancha. Por ahí uno tiene las antenitas un poco más paradas, enciendes las luces, pero siento que de una u otra forma de transmitir los conceptos, ya sea Ariel o en este caso Valenzuela, creo que es un plantel capacitado y con mucha jerarquía que te dará la misma preocupación y estando Ariel o Rodrigo en el banco", sumó Gutiérrez.

En cuanto al posible conflicto entre Hola y Tati Buljubasich, el ariete confesó que como jugador son cosas que no se debe involucrar y solo importa lo que hagan dentro de la cancha.

"Me enteré hace como una hora que podría haber diferencias entre Tati y Ariel, pero como futbolista quedas atrás de estas situaciones o diferencias que puedan tener y uno se enfoca directamente en el trabajo de uno y en el profesionalismo que tienes que demostrar para esta carrera. Son cosas que quedan al margen en lo que pueda ser el partido, ya después si te toca jugar bien o mal no son responsabilidad de lo que está pasando afuera", mantuvo.



Por último, el formado en la UC se le interrogó con que si tiene toda la esperanza de que los precordilleranos se queden con el clásico.

"Sí, completamente. Siento que Católica también, como lo dije antes del clásico con Colo Colo, a Católica hace muchos años le han hecho bien los clásicos. Saca buenos resultados y siento que hoy lo necesita y al necesitarlo creo que irá a buscarlo con las ganas que vienen mostrando por lo que es un clásico y que nos permita encontrar ese fútbol que Católica nos tenía acostumbrados y nos llevó a ser tan exitista en tantos años y que hoy el hincha podemos tener un paladar más fino y nos mal acostumbró a a eso, pero tenemos la confianza de que el equipo andará bien, que ganará este clásico y que será importante para nosotros", cerró.