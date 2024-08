Cada vez que se abre un mercado de pases en los distintos equipos comienzan a sonar con fuerza varios nombres, pero muchos de ellos no terminan llegando, tal es el caso de Universidad de Chile.

Cuando corría el año 2023, el nombre de Felipe Gutiérrez fue acercado al Romántico Viajero y el oriundo de Quintero estuvo cerca de estampar su firma con el elenco laico. ¿Qué pasó finalmente? El ex mediocampista de Universidad Católica terminó fichando en el Al-Wasl.

Sin embargo, los hinchas del elenco universitario se siguen preguntando cuál fue la razón que llevó al campeón de la Copa América 2015 a no llegar al Centro Deportivo Azul (CDA).

FELIPE GUTIÉRREZ Y LA PERSONA QUE LE CERRÓ LAS PUERTAS EN LA U

Fue a través de una extensa conversación con el youtuber Cristián Donoso que el ex Twente y Real Betis reveló tal cual fue cómo acontecieron los hechos y las tratativas con la U.

“Yo estaba listo en Calera, y en Calera no me respondieron mas el teléfono y yo estaba sin nada”, indicó, a lo que posteriormente señaló que “Dentro de todo esto estaba la U. La única opción que tenía en ese momento era la U, no tenía mas, te lo juro”.

“En Unión no tenían considerado un volante, en Everton no tenían considerado un volante, en ningún equipo me querían. Yo sentía que estaba para jugar, yo quería jugar, quería demostrar, y ningún equipo en el fútbol chileno me quería”, agregó.

Felipe Gutiérrez vistiendo la camiseta de la UC | FOTO: Javier Vergara/PHOTOSPORT

Fue ahí que Gutiérrez recordó la llegada del entrenador argentino Mauricio Pellegrino al Chuncho, quien terminó jugando un papel fundamental en su frustrado traspaso a la U.

“Resulta que sale la U, voy a la oficina de mi representante, me junto con ellos, me explican un poco cómo era la dinámica y digo ‘bueno, si no sale nada, voy a tener que jugar’. Y resulta que lo mismo, te damos la respuesta mañana… está aprobado por el club, por el director deportivo, lo único que no tenemos es el entrenador, que parece que quiere, pero quiere a otro jugador”, recordó el mundialista con el Equipo de Todos.

“A Pellegrino le dije ‘pregúntale a jugadores que he compartido’, preguntó y no daba la respuesta, porque él quería que le trajeran al otro chico, que era el Tucu Sepúlveda”, explicó el ya retirado jugador.

Pellegrino le habría impedido a Gutiérrez llegar a la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Era difícil, porque estaba empezando el Campeonato y el otro chico estaba inscrito en Audax. Y yo esperando dos o tres días, no me dijeron nada. Yo no quería salir de Santiago”, complementó.

En ese momento, apareció Juan Antonio Pizzi, quien lo conocía de su paso por la UC y La Roja, que lo llevó al fútbol de Emiratos Árabes Unidos. “Todo esto fue en dos días, y al tercer día me llama Juan y me dice ‘ya liberamos al jugador, vente para acá”, remató.

¿En qué clubes jugó Felipe Gutiérrez?

El formado en el conjunto Cruzado supo defender las camisetas de: Universidad Católica, el Twente de Países Bajos, Betis, Inter de Porto Alegre, Kansas City, Colorado Rapids, Al Wasl y Universidad de Concepción.