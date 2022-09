Rodrigo 'Chamuca' Barrera enciende el debate de goleadores en Universidad Católica: "Con todo respeto a Zampedri, el Beto Acosta era otra cosa"

El goleador histórico de Universidad Católica, Rodrigo 'Chamuca' Barrera reapareció en los medios y habló del debate que se instaló en el último tiempo en los cruzados entre Fernando Zampedri y Alberto 'Beto' Acosta por el mejor goleador extranjero, donde el ex Universidad de Chile no dudo en apuntar al ex San Lorenzo como "otra cosa".