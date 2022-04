Rodrigo Valenzuela hizo su debut como entrenador interino de la Universidad Católica. El "Chico" vio como su equipo fue empatado en los minutos finales en San Carlos de Apoquindo, pero se fue con una sensación positiva del terreno de juego por lo mostrado por sus pupilos.

Así lo hizo saber en conferencia de prensa post partido, donde Valenzuela fue consultado acerca del planteamiento táctico del equipo y la función adentro de la cancha de Fabián Orellana.

"Creo que los jugadores hicieron un primer tiempo perfecto, por lo realizado en la semana, me dejó muy satisfecho. En el segundo tiempo extraviamos el balón pero no sufrimos en demasía. Si bien Colo Colo controló la posesión, no pasamos un mayor peligro. Lo que planteamos, en general, se cumplió a cabalidad", comenzó diciendo Valenzuela.

Agregando que "estoy muy contento por él (Orellana), hizo un muy buen partido desde lo táctico. Las peticiones que le hicimos con el cuerpo técnico las cumplió a cabalidad. Todos sabemos el nivel de jugador que es y tuvo muy buenas asociaciones. No es de extrañar su calidad".

Finalmente, remarcó que "por las condiciones que se provocó al último, los cobros arbitrales y todo el ambiente, uno queda con el sabor amargo. Pero también con tranquilidad, porque lo que propusimos y entrenamos en la semana, en gran parte se llevó a cabo. Todo esto lo tomo como aprendizaje"

Ahora, Valenzuela y Los Cruzados deberán rápidamente dar vuelta la página para enfocarse en lo que será el trascendental encuentro ante Flamengo por la tercera fecha de la Copa Libertadores.