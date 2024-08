Este sábado empataron 1-1 Universidad Católica y Palestino en el Estadio Santa Laura, en el marco de la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024. Con esta igualdad la UC quedó como sublíder del torneo, a solo un punto de Coquimbo Unido.

Pero los Cruzados despérdiciaron la oportunidad para quedar como punteros exclusivos. De todos modos, en la dirección técnica de La Franja quedaron conformes con el resultado.

Así lo indicó Rodrigo Valenzuela en conferencia de prensa, el ayudante del entrenador Tiago Nunes quien se encuentra suspendido.

“Creo que el partido fue un buen partido, en general, ambos equipos. Un equipo difícil como es Palestino, por algo sigue avanzando en copa, ya tiene un equipo más o menos ideal en los últimos partidos, sabíamos que era un rival difícil”, comenzó diciendo.

“El primer tiempo ellos tuvieron más control del juego, a diferencia del segundo que nosotros estuvimos mas propositivos y mayores llegadas. El gol de ellos sale en el momento que nosotros estábamos más cerca de conseguir la apertura del marcador. A pesar de eso, el equipo se sobrepuso a ese golpe y logramos después empatar. El empate fue lo más justo a lo largo de todo el juego”, añadió el exfutbolista.

En la UC miran de reojo los fichajes de Colo Colo y la U

En la instancia, Valenzuela también fue consultado por si llegará un cuarto refuerzo a Católica. A lo que respondió con nerviosismo por las últimas incoirporaciones de los archirrivales, como Mauricio Isla en Colo Colo y Charles Aránguiz en Universidad de Chile.

“En cuanto al cuarto refuerzo, es netamente algo que ve Tiago, el cuerpo técnico y lo tiene que ver la directiva. No es fácil el tema de los refuerzos, sobre todo porque nos preocupamos de mirar al lado quién trae tal equipo. En ese sentido, está trabajando la directiva y encontrará. No es fácil, no es llegar y decir este viene. Hay muchas condiciones en el camino que tienen que relacionarse para que un jugador pueda venir”, contestó.

Rodrigo Valenzuela asistió a conferencia de prensa tras el empate de la UC ante Palestino. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Qué pasa con la lesión de Valber Huerta?

También resolvió las dudas con el periodo que el defensa Valber Huerta seguirá fuera de las canchas. El jugador proveniente del Toluca solo alcanzó a debutar en Copa Chile y sufrió una fatiga, por lo que no ha podido volver a jugar.

“Voy a hablar de manera general, porque ya es un tema médico que lógicamente el área médica debiese a lo mejor… ir enfocada hacia allá esa pregunta. Valber quiso llegar a entrenar paralelamente con el plantel, pero venía también con un tiempo sin estar jugando habitualmente en Toluca. Y eso le provocó una sobrecarga en una de sus piernas. por ende tuvo que parar”, indicó el otrora volante.

En la misma línea, se la jugó con los plazos para que Huerta pueda volver a trabajar con normalidad y esté a disposición del técnico Nunes.

“Se le han hecho tratamientos, está mucho mejor, porque hay comunicación día a día, en reunión que tenemos con el área médica. Está mucho mejor y se le va a hacer ahora un trabajo paralelo cosa que él no pueda recaer en esa fatiga y pueda estar ojalá lo más pronto posible, porque sabemos la calidad que tiene y lo necesitamos. Se va a hacer un trabajo especial, el área física ya lo tiene programado con él y esperemos que de aquí a dos o tres semanas pudiese estar a la par del plantel”, cerró Rodrigo Valenzuela.