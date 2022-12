En las últimas horas, en la Universidad Católica volvió a reflotar la opción de que los ‘Cruzados’ puedan fichar a uno de los grandes deseos de Ariel Holan, el volante de Tigre, Lucas Menossi, quien hace unas semanas tenía al parecer todo acordado para llegar a Alianza Lima y en los últimos días su llegada se estancó por completo, en la que desde Argentina señalan que la UC volvió a meterse en la pelea.

Ante este caso, el entrenador de Lucas Menossi en Tigre de Argentina, Diego Martínez conversó con el podcast ‘Esto es Tigre’ y se refirió a la situación del jugador en cuestión, en la que indicó que en este inicio de pretemporada el jugador ha estado entrenando de buena forma con el equipo, mientras espera que sucede con su futuro.

“Yo ya hablé con Lucas (Menossi), estoy dispuesto a que revea su situación, él me fue muy claro como lo es siempre, no necesitamos más que una charla antes del inicio de la pretemporada, donde él me contó cuál era su idea o su deseo, pero hasta que esto no suceda, seguirá entrenando con nosotros y brindándose al 100% con nosotros”, partió señalando Martínez.

El estratega argentino fue claro en explicar que en los últimos días volvió a tener un dialogo con el volante, quien estaba recapitulando en su posibilidad de poder elegir la opción de Alianza Lima, la que comenzó a diluirse en las últimas horas.

Menossi podría recalar en la UC para el 2023 | Foto: Getty Images

“Tuvimos otra charla de la misma manera, donde de alguna forma está evaluando la situación contractual de la institución (Alianza Lima) de la que lo quería contratar”, declaró a ‘Esto es Tigre’.

Finalmente, Martínez explicó que entiende de todas maneras los deseos de Lucas Menossi en querer dar el salto en el extranjero y espera que en los próximos días su situación pueda solucionarse por completo, ya sea conociendo la salida del jugador o si este toma la decisión de continuar en el conjunto ‘Matador’.

“Lucas ama al club, pero él también tiene desafíos. Esperemos que se pueda resolver pronto, porque nosotros también necesitamos tomar decisiones a partir de eso y que sea lo que Lucas sea lo mejor para su carrera, si tiene que salir porque él siente que es lo mejor, vamos a sufrirlo, pero no hay que ser egoísta con el jugador”, cerró.