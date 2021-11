Sebastián Pérez fue la gran figura de la Supercopa este jueves entre Universidad Católica y Ñublense. El meta contuvo dos tiros penales en la definición y que le permitió a los cruzados alzar el título. Sin embargo, ahora piensa en la recta final del torneo, en cómo está el plantel y lo importante que es haber obtenido este título.

"Obviamente es un plantel que siempre está pensando en conseguir cosas y logros. Ya pasamos de ser un poco de lo humano, a un poco más de máquinas. En el sentido de ganar y ganar, es un plantel que en lo últimos años se ha mantenido y logrado hartas cosas juntos. Así que nada, sabía a lo que venía desde que firmé, de esta posibilidad de seguir ganando cosas", comenzó diciendo en Los Tenores de ADN.

"Salir campeón te reafirma convicciones, te reafirma lo bueno que estamos haciendo y esperar que nos alcance para este tramo final de campeonato. Muy feliz por eso, por el rendimiento grupal que estamos teniendo y de mejorar la imagen y de jugar mejor a lo que veníamos haciendo", agregó.

Por otra parte, enfatizó en que el tema psicológico toma un nivel predominante en estas instancias del torneo, pero que también piensa que está en un equipo con jugadores muy experimentados.

"Sin duda, atribuyo mucho el tema mental. Estoy rodeado de jugadores con mucha jerarquía, que ha logrado muchas cosas a nivel nacional e internacional. Son mi escudo y estas fechas que quedan lo que predomina es el tema mental. La parte táctica y futbolística ya la tenemos, pero obviamente es importante la parte psicológica", expresó el guardameta.

Finalmente, fue consultado en si es el mejor arquero del Campeonato Nacional, pues ha sido fundamental en algunos partidos para los precordilleranos. El viñamarino fue cauto con respecto aquello. Además, comentó sobre una posible final con Colo Colo para definir al campeón.

"No me creo ni el mejor, ni el peor. Solamente me enfoco en seguir creciendo, eso se lo dejo a ustedes que siempre están colocando en la palestra quién es el mejor o quién no está dando el ancho", comentó.

"Tranquilo, vamos primero por Huachipato. Ya después se verá el campeonato. El mañana es un misterio, así que vamos por Huachipato primero", cerró.