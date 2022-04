La Universidad Católica deberá afrontar un partido importantísimo por la tercera fecha de la Copa Libertadores, en donde se enfrentará al último finalista del torneo por el Grupo H, el Flamengo de Brasil.

En la antesala a este encuentro, el portero de los Cruzados Sebastián Pérez conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será este duelo ante el gigante Brasileño, en donde Zanahoria indica que deben hacer un partido a la perfección.

“Sabemos al rival que enfrentaremos mañana, en las últimas ediciones ha disputado las finales. No vamos a descubrir el potencial que tiene Flamengo. Hay que hacer un partido a la perfección en todas las líneas para quedarnos con los tres puntos. Hay que estar muy concentrados ante un rival que nos va a exigir mucho y hay que estar atentos”, inició expresando el golero.

Siguiendo la misma línea, el portero de la UC fue consultado ante el duelo que tendrá ante Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, a quien el seleccionado nacional alabó, pero indica que no es el único jugador de cuidado del Fla, ya que poseen un plantel lleno de estrellas.

“Es un excelente jugador que ya no se cuantos goles lleva en Flamengo. Obviamente va a ser un lindo duelo no solo conmigo, sino que con mi última línea, la defensa. No solamente él es Flamengo, también está la gente que llega por los costados como Mauricio Isla y Filipe Luis , está (Giorgian) De Arrascaeta, entonces hay varios que son muy peligrosos. Más allá de centrarse en un jugador, que es un muy buen jugador, nos enfrentamos a uno de los planteles más poderosos del continente”, aseveró Zanahoria.

Finalmente, Pérez comentó lo que ha sido este corto tiempo de trabajo con Rodrigo Valenzuela como entrenador del plantel, quien llegó a descomprimir el ambiente del equipo tras la salida de Cristian Paulucci.

“Nos inculca que nos saquemos la presión con el cambio de técnico. Siempre se libera un poquito de una mochila cargada. Que juguemos muy bien porque tenemos un excelente plantel. El fútbol no es por nombres, sino por rendimientos, pero obviamente esperemos que los resultados y el buen juego vengan de la mano”, cerró.