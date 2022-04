A tan solo un día de disputar un nuevo Clásico Universtario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, uno de los jugadores de la Franja Cruzada no lo pasa para nada bien, y se trata del argentino Yamil Asad.

Hace alrededor de un mes, el fichaje de Los Cruzados protagonizó un accidente en estado de ebriedad, el cual no dejó para nada contentos a los hinchas y dirigentes del cuadro precordillerano. El Turquito tuvo que salir a pedir disculpas en conferencia de prensa en compañía de José María Buljubasich y Juan Tagle.

Pero, la polémica volvió a salir a flote. Germán Sosa, víctima del accidente, dio detalles inéditos de ese día en conversación con Las Últimas Noticias.

"Después de recibir el impacto quedé en schock, y por mis propios medios, me saqué el cinturón de seguridad y salí del auto. Ahí experimenté el dolor más intenso de toda mi vida, me tiré al piso y me costaba mucho respirar", comenzó diciendo el farmacéutico venezolano.

Además, añadió que "llegaron los bomberos y les dije que me llevaran lo más rápido a un centro asistencial, porque estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento".

"Él no me ayudó en nada. No tuvo nisiquiera la decencia de bajarse de su auto, de preguntarme a mí y mis amigos cómo estábamos. No tuvo ningún gesto de solidaridad. Estoy muy molesto por eso porque además dijo en una entrevista que todo estaba bien, pero a él no pasará nada. Yo estoy afectado, con una recuperación muy lenta y con asistencia, no puedo ir al baño por mis propios medios", complementó.

"Vamos a presentar las demandas que corresponden. Es injusto que mientras él pueda salir del país a jugar, yo no me pueda bañar solo y tampoco trabajar. Son muchas cosas que a uno lo deprimen, pero no voy a renunciar y espero se haga justicia. Él me dejó solo", sentenció Sosa.