El ex delantero de Universidad Católica se refirió al complejo partido que tienen Los Cruzados este jueves ante Sao Paulo en Estadio Morumbí y en el que buscará revertir el marcador en contra de 4-2.

Universidad Católica viajó hasta Brasil con la ilusión de poder revertir la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, quien la semana pasada logró un importante triunfo en San Carlos de Apoquindo por 4-2 y con tres hombres menos.

Sin embargo, en la UC no le quitan las esperanzas de poder dar un golpe en el Estadio Morumbí frente a uno de los favoritos a quedarse con el torneo. Fernando Zampedri dejó palabras en el aeropuerto este miércoles previo a tomar el vuelo y en que el equipo va con la convicción de realizar un buen papel.

José Luis Villanueva expresó su opinión durante este jueves sobre el encuentro entre cruzados y paulistas. El ex delantero de La Franja no ve de manera entusiasta el escenario para el equipo de Ariel Holan, más con las bajas que posee.

"Partamos con que es un partido dificilísimo, llave casi cerrada y no digo cerrada porque hay que jugar 90 minutos. Sería recontrabatacazo que uno no esperaría", dijo el ex atacante en Pauta de Juego.

"Católica con las bajas, principalmente con la de Isla y que creo que es el jugador a tirar para arriba el buque, se va a ver expuesto o podría llegar a transformarse a partir de un momento del partido en 'cumplir'. En un partido en que 'ya, esta llave no la vamos a pasar. Que termine luego el partido' yeso sería súper triste, pero al final las bajas te llevan a decir "terminó pasando algo y no quería que pasara", cerró.

De momento, solo queda esperar lo que ocurrirá este jueves 7 de julio a partir de las 20:30 en el Estadio Morumbí, lugar en que ambas escuadras buscarán su boleto a la ronda de los ocho mejores.