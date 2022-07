Waldemar Méndez le cae con todo a Ariel Holan y le avisa que su estancia se puede complicar en la UC: "Si el no maneja bien el camarín, no le va ser fácil en esta pasada"

Tras lo que fue la participación de la Universidad Católica, los ánimos no quedaron muy calmos dentro de la entidad Cruzada y finalizado el partido ante Sao Paulo, el estratega de la UC, Ariel Holan fue duro en conferencia de prensa y señaló que su escuadra no tuvo jerarquía para enfrentar esta llave por la Copa Sudamericana.

Ante estos dichos, el ex futbolista y hoy comentarista, Waldemar Méndez tuvo palabras en Radio Futuro al entrenador del actual Tetracampeón del torneo nacional, señalando que no le pareció para nada sus declaraciones estando en presencia alguien de su plantilla.

“A mí no me gustaron las declaraciones de Holan y más teniendo a Asta-Buruaga al lado, uno sabe y uno estando en el medio puede decir que la Católica no tuvo la jerarquía suficiente, pero otra cosa es que lo diga el técnico con el jugador al lado, con un jugador que quizás no es del corral de Holan, que le está buscando un central y le está diciendo en la misma conferencia que no tienen jerarquía”, partió señalando Méndez.

Ahondando más en la situación del estratega argentino, el panelista apuntó que en esta segunda etapa dirigiendo a los Cruzados, Holan tendrá mayor trabajo en lo que será manejar su camarín, debido a la categoría de plantel que hoy maneja y sus declaraciones realizadas en Brasil.

La UC fue vapuleada por Sao Paulo | Foto: Getty Images

“Cuando llegó Holan y lo refrendaré ahora, yo creo que Holan tiene un desafío en esta segunda pasada más importante en el manejo del camarín que casi en lo deportivo. Yo creo que, si el no maneja bien el camarín y sobre todo con los refuerzos que llegaron, las declaraciones que dijo y la salida de Buonanotte, no le va ser fácil en esta pasada si no baja un poquito el moño”, explicó en Radio Futuro.

Finalmente, Méndez volvió a señalar lo complejo que se pueden tornar sus dichos ante la falta de jerarquía que acusó del plantel tras la eliminación ante Sao Paulo y que esto puede costarle caro para lo que se le viene, lo que es la operación remontada en el Campeonato Nacional.

“Poner la palabra jerarquía te perpetua esa palabra para todo lo que resta del año, aunque sea el plano local. Vos vas a estar jugando como jugador y sabes que tu técnico opina de vos que no tienes jerarquía, yo no creo que Zampedri piense eso, ni Fuenzalida y ni Isla piensen eso, pero él mete a todos en el mismo corral al decirlo”, cerró.