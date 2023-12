Universidad Católica en los últimos días le dio una gran noticia al hincha ‘Cruzado’ tras hacer oficial la continuidad del histórico defensor, Alfonso Parot, quien estampó su firma y defenderá los colores de la UC por toda la temporada 2024.

Sobre este tema, uno de los referentes que tiene hoy el conjunto de la ‘Franja’ conversó con Radio Cooperativa en esta jornada y dio detalles de lo que fue su negociación con la UC, en la que indicó que todo fue muy rápido para sellar su permanencia y expresó su felicidad por conseguir aquello.

“Muy contento. Fue una negociación rápida, llegamos a un acuerdo rápidamente, así que muy feliz de seguir ligado a esta linda institución que es el club de mis amores y espero seguir por mucho tiempo más, obviamente que eso se debe al rendimiento y a otros factores. Si el club siente que puedo seguir aportando, independiente del rol, feliz de estar acá”, partió señalando Parot.

Hablando de lo que ha sido su temporada 2023, el defensor de la Universidad Católica reveló una importante noticia que pudo cambiar su historia futbolística en este año, en la que reconoció que estuvo a punto de dejar la institución tras una importante oferta de Argentina para volver a Rosario Central.

Parot y su confesión en la Universidad Católica | Foto: Photosport

“A principios de año me llamaron, me tocó dejar buenas sensaciones allá, salimos campeones y anduvimos bien. Los hinchas fueron siempre muy gratos conmigo, soy un eterno agradecido y los llevo en mi corazón. Me llegó una propuesta formal, pero no pude por problemas familiares, opté por quedarme acá y tratar de ganarme un puesto, pese a que me habían dicho que no iba a tener mucha continuidad”, confesó en Cooperativa.

Finalmente, el ‘Poncho’ Parot habló sobre su compañero y amigo, Fernando Zampedri, de quien espera que muy prontamente pueda cumplir el sueño de ser el goleador histórico de la UC y dio a conocer una interesante confesión con el ‘Toro’ antes de llegar al club.

“No me lo imaginaba. Me acuerdo que cuando lo invité a venir a Católica y lo incentivé, estaba dudoso. Ojalá que sea goleador histórico pronto, pero no quiero mufarlo, así que hay que ir partido a partido”, concluyó.

¿Cuándo jugará la Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Universidad Católica se enfrentará por la penúltima fecha del Campeonato Nacional ante Deportes Copiapó el sábado 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.