Universidad Católica ya trabaja para lo que será su vuelta a la segunda rueda del Campeonato Nacional, en la que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Everton de Viña del Mar, en donde buscarán sumar una victoria para partir con el pie derecho.

En la previa a este duelo, el estratega Ariel Holan conversó con los medios de comunicación y desmenuzó lo que puede ser el duelo ante los ‘Ruleteros’, en la que habló en profundidad sobre la presencia de Clemente Montes.

“Clemente en el semestre no hizo muchos minutos de fútbol o no todo lo que él deseo y eso en su preparación tiene una característica que puedes entrenar, pero no es lo mismo que jugar. Por más que uno le pueda dar intensidad a los entrenamientos, por más dinámica que uno tenga en los entrenamientos, el jugar es difícil de reemplazar, jugar partidos o jugar minutos con todo lo que significa”, partió indicando Holan.

Siguiendo en esa línea, el entrenador argentino adelantó que el ex jugador del Celta B será opción para la UC viniendo desde el banco de suplentes y demostró toda su felicidad por tenerlo de vuelta en casa.

Ariel Holan habló del retorno de Clemente Montes a la UC | Foto: Photosport

“Va a estar en el banco, Clemente es un futbolista del cual estamos contentos de que vuelva. Él seguramente deseaba seguir adelante con su carrera, pero a veces hay situaciones que no dependen del futbolista, sino que también de las instituciones. Lo bueno de tenerlo en casa de vuelta es que creo que va a ser muy importante para nosotros”, explicó.

Finalmente, Holan fue muy claro en señalar que no se apresurará en ir reintegrando a Montes dentro del equipo, explicando que aún no está para jugar un partido completo, pero que lentamente irá trabajando para lograr aquello.

“En este momento está para jugar, pero no de la misma manera si hubiera venido haciendo futbol. Hace unas semanas que no hace 90 minutos y ahí hay que ir llevándolo de a poco. El riesgo en el entusiasmo de poder contar con los futbolistas puede ser el remedio que la enfermedad”, cerró.