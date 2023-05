Ariel Holan atendió a los medios de comunicación este jueves en San Carlos de Apoquindo y una de las preguntas fue hacia las declaraciones que emitió José María Buljubasich en la previa del duelo ante Deportes Copiapó sobre la continuidad del técnico al mando de Universidad Católica.

El estratega golpeó la mesa y afirmó que le hace ruido todas las versiones que circulan en relación a que su cargo esté en duda en la precordillera, más aún en la posición que se encuentra su equipo en el Campeonato Nacional 2023.

“Yo veo que nuestros principales competidores tienen los mismos puntos que nosotros, entonces se hace una novela de Católica y la verdad me llama mucho la atención”, inició expresando Holan.

“Por otro lado, siempre nos rasgamos las vestiduras de los proyectos, entonces o creemos en los proyectos o no. Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que se dice, porque mi cargo nunca estuvo en riesgo. Lo que sí siempre podemos es que en los proyectos pueden haber ajustes, miradas y opiniones”, agregó.

El técnico asegura que su puesto nunca estuvo en riesgo en la UC | Foto: Photosport

Por otra parte, el entrenador argentino destacó que la UC está dentro de los clubes más serios para trabajar en el continente.

“Este es un club hiper serio y muy democrático y que está acostumbrado a trabajar en equipo, pero es una de las instituciones más serias de Latinoamérica. Está en el top five de las instituciones más serias por su dirigencia, por sus directores, por su director deportivo. Pero hemos sido bombardeados con una cantidad de versiones que yo no me puedo hacer eco”, manifestó.

“Ahora, me llama la atención, porque ¿Cómo está la tabla de posiciones? Independientemente del resultado de este fin de semana. Ahora, que hablemos de fútbol y que el equipo por ahí no alcanzó el funcionamiento, pero esto lo expliqué muchas veces. Hicimos una reconversión que ningún otro equipo hizo y que ningún otro equipo venía de ganar cuatro campeonatos seguidos. Me llama mucho la atención, pero me llama más la atención porque nos rasgamos las vestiduras todos, todos, en el marco deportivo, de los proyectos”, añadió.

Además, para complementar, el DT sumó que “después nos quejamos cuando pasa lo que pasa, que el entrenador se va, cometemos la hipocresía de decir ‘ah, pero no hay proyecto’, si los principales que lo bombardean ¿De dónde sale? Entonces me llama la atención que no podamos debatir sobre este tema, o creemos en los proyectos o no. Si no creemos en los proyectos, evaluemos la marcha del proyecto, pero no lo pongamos en tela de juicio”.

Por último, Holan agradeció los dichos por el gerente deportivo, aunque no necesita que se aclare, pues están en conversaciones cotidianos sobre el equipo.

“Le agradezco a Tati lo que dijo antes del partido, profundamente, pero no necesito que Tati diga lo que dijo para mí, ni que lo diga Juan, ni que lo diga ningún otro director. Eso lo hablamos en el diálogo permanente que tenemos y que es igual que ha sido cuando empecé en el club en diciembre del 2019”, sentenció.