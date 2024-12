Universidad Católica vivió sin duda que un momento glorioso hace algunos años, en la que marcó una época dentro del fútbol chileno al conseguir ser tetracampeón de torneos anuales, algo que abrió el apetito de los hinchas de la ‘Franja’ en seguir consiguiendo títulos.

Desde aquel entonces hasta la fecha, desde la UC entraron en una mala racha a nivel nacional, en el que los ‘Cruzados’ no han podido meterse en la lucha por el torneo, algo que sin duda ha tenido preocupado a todo el mundo Universidad Católica.

Sobre esto, el hoy defensor del elenco precordillerano, Branco Ampuero, conversó en el programa ‘Te Quiero Ver’ de TNT Sports y entregó sus razones por la que la Universidad Católica habría entrado en esta racha de negativos resultados en los torneo.

“Pasó algo curioso que en Católica no pasaba, que empezaron a salir algunos técnicos a mitad de años, con un par de resultados malos y empezaron a salir y eso en Católica no venía pasando desde hace mucho tiempo”.

“No es excusa, pero esa determinación no la venía tomando el club y obviamente las tuvo que tomar porque los rendimientos no eran buenos, no estábamos bien puestos en la tabla, el año pasado con Nicolás Núñez nos metimos casi a lo último en la Sudamericana, con Ariel Holan también”, partió señalando Ampuero.

Siguiendo en aquello y avocándose en lo que fue el 2024, el zaguero nacional indicó que han sido años complejos, en la que han buscado lograr revertir esta situación, algo que esperan conseguir de la mano de Tiago Nunes para la próxima temporada.

Ampuero fue uno de los mejores de la UC en el 2024 | Foto: Photosport

“Católica venía de salir campeón, de estar fases de Copa Libertadores, fueron años complejos en cuanto rendimiento grupal e individuales, se veía plasmado en la tabla de posiciones. Hoy en día habíamos partido un año muy dubitativo, llegó Tiago a ordenar un poco el tema”, explica.

Finalmente, Ampuero habla de lo que fue la llegada de Nunes a la Universidad Católica, en la que siente que su arribo al club fue necesario para descomprimir todo y además, remarca en que este proceso completamente nuevo para muchos, ha servido para aumentar la competencia en el plantel.

“Yo a él no lo conocía, me imagino que mis compañeros tampoco y él no conocía a ningún jugador acá, era realmente empezar un proceso totalmente nuevo, de cero. Realmente sentí que cuando llegó Tiago, que había que luchar por un lugar”, finalizó.