Ariel Holan no logra convencer a nadie en su segunda etapa en la Universidad Católica. El técnico argentino ganó una estrella con los cruzados, pero en 2023 no ha podido dar encontrar la fórmula ganadora. Uno de los históricos del club y también campeón con el cuadro de la franja se aburre del estratega y lo que quiere ver lejos de la institución y del fútbol chileno.

El ex zaguero Sergio Fabián Vázquez no quiere ver más a Holan. Así de concreto fue el campeón en 1995 con el cuadro cruzado. El ex seleccionado argentino se aburrió del técnico y quiere darle el sobre azul al estratega.

“Me parece que es el tiempo de parte de Ariel Holan y su cuerpo técnico de dar un paso al costado porque no le encuentran la vuelta al plantel”, dijo Vázquez en la Radio Cooperativa.

Sergio Vázquez se aburrió absolutamente de Ariel Holan en la Universidad Católica (Photosport)

Charly Vásquez siente que Holan y la Universidad Católica erraron el camino para esta temporada. El exjugador cruzado y campeón con Argentina hizo hincapié en que algo hay que hacer, porque el estratega de la franja está perdido.

“Hay veces que hay que hacerse cargo de las cosas y el cuerpo técnico debiese darse cuenta que el mensaje que pretenden no está llegando a los jugadores”, agregó el ídolo de la UC.

El exjugador de la UC resaltó que “hay veces que las cosas no salen, porque hubo un mal mercado de pases o se debía haber elegido otro jugador para reforzar”.