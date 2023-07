Juvenal Olmos no olvida su exitosa época en la Universidad Católica. El ex delantero cruzado y ex estratega de la franja, ahora, está dedicado a las comunicaciones como comentarista de TNT Sports y parte activa de cada una de las transmisiones del fútbol chileno. El estratega aún no pierde la fe y revela su deseo a través de las redes sociales.

La continuidad de Ariel Holan pende de un hilo en la UC, ya que anoche cayeron frente a Everton de Viña del Mar. El transandino tiene contrato hasta fines de 2023 y, claramente, el nivel no es el óptimo. A raíz de ello, los hinchas se volcaron al Instagram de Olmos a raíz de una relajada publicación.

Olmos colgó una foto suya realizando un asado para el domingueo con la familia. “Todos los juguetes a la parrilla. Cuando se hace algo se hace con todo”, deslizaba el actual comentarista. Y de ahí, en adelante, empieza el coqueteo del DT con el club de sus amores.

Juvenal Olmos estuvo en San Carlos de Apoquindo como entrenador y ahora coquetea con la UC nuevamente a través de redes sociales (Photosport)

En dichos comentarios, Olmos recibió uno en particular. El user roasecass le escribió al DT: “Grande profe! Lo estamos esperando en la UC“. Sobre la misma, el ex estratega de la UC lanzó la bomba. “El celular está abierto“, escribió el profesional con un emoji de cara feliz.

En el mismo diálogo, el mismo usuario le colocó un emoji con corazones, mientras que el user vichictor le colocó aplausos y Gustavo Núñez Muñoz le escribió que “sería la mejor noticia que fuese técnico de Católica. Si es chileno es bueno como dice el dicho. Ojalá los dirigentes piensen en Juvenal“, escribió.

La publicación en la que Juvenal Olmos no esconde sus ganas de volver a la UC