Universidad Católica consiguió un tremendo triunfo en la reciente fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ se impusieron por 2-0 ante O’Higgins de Rancagua y se mantienen firme en lo que es la lucha por el cupo a la Copa Libertadores.

Dentro de lo que fue este encuentro, un tenso momento fue el que se vivió en El Teniente de Rancagua, en el que el entrenador de la UC, Tiago Nunes decidió sacar del campo de juego a Agustín Farías en el primer tiempo tras estar amonestado, acción que enfureció al volante ‘Cruzado’, quien salió molesto por esto.

Ante este accionar, el ex entrenador y jugador, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y cargó con todo contra el estratega de la Universidad Católica y esta decisión que ha tomado con Farías en los últimos partidos.

“Yo soy Farías y en el próximo partido me encara el 10 y en vez de marcarlo, dice ‘no, mejor pasa, porque si te pego, me van a amonestar y me pueden sacar’. ¿Viste como estaba? ya es un muchacho grande, tiene 37 años, no es un pibe”.

“Yo entiendo todos los argumentos que me puedan dar, pero los jugadores no se pueden sacar en el primer tiempo, a mí criterio, el técnico puede decir ‘me puedo quedar con uno menos, lo van a expulsar’, lo entiendo perfectamente, pero cuando tú jugas con la carrera de un jugador de 37 años… está destruido el pibe, ya van dos partidos que te sacan por el mismo tema”, partió declarando Borghi.

Para el ‘Bichi’, el estratega brasileño de la UC debería tener más consideración con lo que sienten los jugadores, en la que este tipo de acciones lo único que terminan haciendo es que le quita la confianza y aquello repercute sin duda para su vida diaria.

Nunes recibió la critica de Borghi | Foto: Photosport

“No me gusta que un jugador y si fuese mío salga en estas condiciones así, porque sabes, te seré claro y lo digo porque lo sufrí, yo creo que Farías sufre de alopecia, eso es por nervioso, por un mal dormir, por stress, entonces el muchacho, no es justo que pase por eso, a mí no me gusta”, apuntó.

Finalmente, Borghi se las cantó claritas a Tiago Nunes, en la que indica que Agustín Farías hace el trabajo que todo mediocampista debe hacer y que si es amonestado, debe saber respaldarlo, en la que le hace un llamado a tener más tino ante estas situaciones.

“Yo si creo que Farías está haciendo cosas para que mi equipo pierda, lo saco y no lo pongo nunca más, pero si él tipo está recuperando pelotas, el trabajo de él es es, lo tengo que respaldar. Farías entiende el cambio, abraza al entrenador, pero después déjenlo demostrar su bronca. Tienes que tener un poco de sentido común”, finalizó.