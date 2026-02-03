Universidad Católica no logró el debut que quería en la Liga de Primera 2026: empató 2-2 ante Deportes La Serena. La escuadra precordillerana no consiguió imponerse en calidad de forastera y dejó dudas sobre su nivel.

Ante tal panorama, Jorge “Coke” Hevia reaccionó y analizó el desempeño de un refuerzo que arribó esta temporada para consolidar la retaguardia: aún no convence al periodista.

Para el comunicador, Bernardo Cerezo no es lo que necesita la UC. Si bien elogió sus cualidades, dejó en claro que sus condiciones no son idóneas para el sistema táctico en el que debe desenvolverse.

“Si tú vas a traer a un lateral a un equipo grande, tiene que ser alguien que marque mucha diferencia. Si no, tienes que sacar de abajo (…) No es por tener la razón“, comenzó señalando en De Buena Fuente de DLT Sports.

Luego, agregó: “Es un buen defensor, puede jugar en las cuatro posiciones de atrás. Él cierra, pero el problema es que el lateral en Universidad Católica tiene que ser profundo. No son sus características, queda a mitad de camino”.

Coke Hevia cuestionó el desempeño de Bernardo Cerezo en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Su opinión sobre el refuerzo estrella de Universidad Católica

A su vez, Coke Hevia abordó el caso Matías Palavecino. Por el momento, el mediocampista argentino tampoco cuenta con su visto bueno, aunque por decisiones del cuerpo técnico.

“Por qué el mejor jugador del torneo pasado, que juega de enganche, viene a jugar de interior al lado del tapón. No entiendo, está muy atrás. Era un enganche con gol en Coquimbo“, reflexionó.

En resumen: