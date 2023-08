Coke Hevia emplaza a Nico Núñez por la titularidad de Peranic con desafiante mensaje: "No se atreve, me extraña"

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo no dejó mucho que sacar en limpio en un compromiso en donde ambas escuadras se mostraron los dientes, pero no pudieron pasar de un amargo empate sin goles.

Una de las jugadas más polémicas del compromiso fue la que protagonizó Nicolás Peranic, quien no se percató que Carlos Palacios estaba cerca cuando le robó el balón y le cometió un infantil penal que, para suerte de él, no fue advertido por el juez Francisco Gilabert.

La jugada, como era de esperarse, desató la furia de los hinchas cruzados en Redes Sociales quienes ya piden sentar en el banco a Peranic, moción a la que se sumó Coke Hevia esta tarde en Pauta de Juego.

Coke Hevia se lanzó contra Peranic. | Foto: Photosport

“No se atreven, y aquí como tengo la suerte de conocerlo, se la tiro completa a Nico Núñez: me extraña. Dele, ¿o Carvallo no se la jugó por Nico Núñez una vez?, exclamó el periodista y conductor del espacio mencionado.

En esa línea, Hevia complementa diciendo que el portero de los cruzados “Lleva 3 partidos malos. No es contra él, pero es lo que esta pasando. Me sorprende ver al Nico Núñez, no sé… de repente mira y dice ‘voy a citar al lateral de la Sub 18’ por citarlo, para ver cómo reacciona. Está corto, si el plantel no lo armó él”, exclamó.

¿Mantendrá Nicolás Núñez a Peranic para la revancha frente a Colo Colo? El entrenador de los cruzados tendrá tres días para pensarlo, toda vez que buscará el pase a la semifinal nacional de Copa Chile el próximo domingo.