Tras la desvinculación de Ariel Holan de la banca de Universidad Católica, los dirigentes Cruzados ya pusieron manos a la obra y empezaron a buscar al reemplazante del estratega argentino.

Si bien el entrenador interino será Rodrigo Valenzuela, en la UC quieren encontrar rápidamente al DT principal y hay dos que han comenzado a sonar con fuerza, como son: Nicolás Núñez y José Luis Sierra.

Hay que tener presente que el “Coto” se encuentra sin club tras su salida del de Al-Wehda de Arabia Saudita, por lo que su llegada sería más fácil.

Sin embargo, los hinchas del elenco precordillerano no ven con buenos ojos el posible arribo del ex jugador que fuese durante varios años parte del club Unión Española.

Y es que el 17 de julio del 2013, la UC se enfrentó con los Hispanos por la Copa Chile y fue ahí que cuando el Coto Sierra iba caminando hacia camarines levantó ambas manos y realizó la señal de “dos” a los hinchas cruzados, lo que generó el malestar de la barra.

El polémico gesto de Sierra en el Estadio Santa Laura | Foto: Captura

Fue tras ese recordado encuentro que Sierra explicó dicha situación. “Levanté los brazos porque estaban tirando cosas, no estaba haciendo el dos. No me he burlado, sólo estaba levantando las manos porque estaban tirando monedas y piedras”, expresó en su momento.

De esta forma, habrá que esperar si esta situación le trae problemas a Sierra para poder recalar en el cuadro de San Carlos de Apoquindo.