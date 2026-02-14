Universidad Católica empieza a ultimar detalles para lo que será su tercer desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Cobresal por la tercera fecha del torneo.

El elenco dirigido por Daniel Garnero trabaja con todo en poder tener su segundo triunfo consecutivo del torneo, el que le permita posicionarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Para lo que será este importante duelo, en la Universidad Católica contarán con un importante estreno para enfrentar a Cobresal, el que ha sido confirmado en las últimas horas.

La UC estrenará su segunda camiseta

La UC estrenará su segunda equipación en esta jornada | Foto: Cruzados

Desde la cuenta oficial del Campeonato Nacional dieron a conocer la vestimenta para cada uno de los equipos del fútbol chileno en esta tercera fecha, en donde la Universidad Católica hará estreno de su camiseta alternativa.

El conjunto ‘Cruzado’ saltará a la cancha con su segunda equipación ante Cobresal, en la que esperan poder tener un positivo debut con lo que es esta indumentaria, la que ha sido muy elogiada por sus fanáticos.

En Síntesis