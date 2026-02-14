Universidad Católica ya tiene todo listo para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante Cobresal por la tercera fecha del torneo.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que es este partido, en la que esperan sumar los tres puntos para seguir firme en la lucha por el título.

El DT de la franja tiene dos grandes novedades dentro de su onceno para este compromiso, en la que le dará la titularidad a Jimmy Martínez y Diego Corral, en desmedro de Eugenio Mena y Clemente Montes, este último suspendido.

La formación de la UC

Martínez sería una de las novedades en la UC | Foto: Photosport

De esta forma, la probable formación de la UC sería con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en defensa; Jimmy Martínez, Gary Medel y Matías Palavecino en el medio: Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral en delantera.

El duelo entre Cobresal y Universidad Católica se disputará este sábado 14 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio El Cobre y el árbitro de este encuentro será José Cabero.

