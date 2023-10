Universidad Católica tiene varios ídolos máximos en toda su historia y uno de ellos es Cristián Álvarez. El Huaso pasó más malas que buenas jugando en el cuadro cruzado y, claramente, le tocó pasar una época complicada en la década pasada, pero también logró sortear la ola y quedar en la historia con títulos importantes para el club en el fútbol chileno.

Hace 21 años, el Huaso quedó en el corazón de cada fanático de la institución a través de una acción que todavía se recuerda con nostalgia y cariño. En 2002, un joven Álvarez que ya mostraba todo ese amor por la UC protagonizó un hecho que sigue vigente.

En el minuto 76 del Clásico 145 entre la U y la UC, Mauricio Pinilla por la U se va en demanda de la portería, Álvarez no lo alcanza y Pinigol en la acción impacta al portero Johnny Walker, quien salió lesionado. Ante la negativa de todos, el curicano se ubica en la portería y protagoniza una proeza de aquellas.

Cristián Álvarez está en la historia de la UC gracias a su notable jugada (Photosport)

En el arco sur del Nacional, Álvarez en el 76′ se colocó en la portería con Pedro Heidi González en frente por el lado de la U, para ejecutar un tiro penal. El Huaso se salvó de ser expulsado y la UC no tenía más cambios. Él arbitro era Carlos Chandía.

En la ejecución del penal, Álvarez logró tapar el tiro del Heidi que fue a la izquierda a media altura y en doble instancia, el líder de la UC se quedó con la pelota y salió jugando rápido desde el fondo. Finalmente, esa situación fue recordada por Cruzados y el capitán a través de X (Twitter) recordó el épico momento.

“Gran recuerdo! Cuando uno toma una decisión, por las ganas y la pasión de lograr un buen resultado… Esto cambió al ciento por ciento mi relación con la hinchada de @Cruzados y es la experiencia que más me recuerdan estando lejos de las canchas”, dijo el Huaso en su red social.

Recuerdos de aquella jornada

Álvarez hace 3 años en el programa “Sabor a Gol” de TNT Sports entregó detalles de aquella jornada memorable para él y para su carrera deportiva junto a la franja.

“Pensé que alguien me iba a discutir y no fue así. Nadie quiso ir (al arco) sólo yo. Pablo Lenci me dice: mira al arco y decide dónde te vas a tirar. En eso, mientras me pasaban los guantes que me quedaban dos dedos más grandes”, contó Álvarez

Luego, el Huaso narró más y añadió que “miro al arco me tiro a la izquierda (…) Voy al arco, me pongo bajo al arco, es gigante y no veía opciones de tapar un penal. No estaba ni nervioso“, indicó.

El soplo de Carlos Chandía

Un actor relevante en esta jugada tan especial para Álvarez fue el juez Carlos Chandía. El ex árbitro FIFA es claro y fue vital para reafirmar la decisión del Huaso en ese entonces.

“En vez de decirme no se adelante, me dice recuerda que va a la izquierda. Escuchó que me iba a tirar a ese lado. Me tiro, lo atajo y me puse nervioso. Fueron dos tapadas en la misma jugada, el rebote lo volví a atajar. En vez de cancherear o algo, tiré la pelota lejos”, agregó.