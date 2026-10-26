El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero detectó la gran falla en su equipo.

Universidad Católica volvió a ver acción dentro de la Liga de Primera, en donde el conjunto de la ‘Franja’ sufrió un importante pinchazo en la quinta región tras caer por 3-1 ante Unión La Calera, resultado que lo complica en su lucha por el Chile 2.

Después de lo que fue este duelo, el entrenador Daniel Garnero conversó en conferencia de prensa con los medios y detalló el gran problema que hoy tiene su equipo, en la que apunta a que la imprecisión ha sido su piedra en el zapato en esta parte de la temporada.

“Nosotros nos complicamos nosotros, estamos erráticos, imprecisos y eso nos trae muchos problemas a nosotros”, parte indicando Garnero.

Agregando, el estratega de los ‘Cruzados’ detalla que los equipos rivales también están aprovechando muy bien lo que ha sido esta irregularidad que ha mostrado la UC, en donde reconoce que el equipo ha perdido confianza.

Garnero detecta la gran falla de la UC | Foto: Photosport

“Obviamente que el rival juega y el rival aprovecha ese tipo de situaciones y mi análisis siempre está muy mirando para nosotros y no estamos en un buen momento”, detalló.

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Concluyendo, Garnero no tuvo pelos en la lengua para indicar que a la Universidad Católica le está faltando generación de juego y efectividad en el área rival, algo que el equipo tuvo en el primer semestre, pero que ha ido perdiendo en esta recta final de año.

“No estamos finos, nos cuesta generar situaciones, cuando las generamos nos cuesta tener efectividad, cuando nosotros logramos eso, ganamos los partidos, hicimos muchos goles en una secuencia de partidos y hoy estamos en un momento distinto”, finalizó.