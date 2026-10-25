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Liga de Primera

La UC cae ante U. La Calera e hipoteca la lucha por el Chile 2: ¡Así queda la tabla de posiciones!

Los 'Cementeros' derrotaron 3-1 a los 'Cruzados', quienes perdieron terreno en la lucha por Copa Libertadores y una semana del Clásico Universitario.

U. La Calera tumbó a la UC y sueña con la salvación.
© PhotosportU. La Calera tumbó a la UC y sueña con la salvación.

Un duro golpazo sufrió Universidad Católica tras caer 3-1 ante Unión La Calera por la Fecha 25 de la Liga de Primera e hipotecaron gran parte de sus opciones en la lucha por el Chile 2 ante Universidad de Chile, justo a una semana del Clásico Universitario.

Los ‘Cruzados’ arrancaron arriba en el marcador tras la anotación desde el punto penal de Fernando Zampedri (40′), quien aprovechó una infracción contra Justo Giani en el área para definir desde los doce pasos.

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Pero la alegría de la Franja duraría poco. Sebastián Sáez pondría la igualdad en el Estadio Nicolás Chahuán a los 45+3′ tras un colocado cabezazo en el área.

La UC sufrió una dura derrota a una semana del Clásico Universitario (Photosport).

La UC sufrió una dura derrota a una semana del Clásico Universitario (Photosport).

En el segundo tiempo, los ‘Cementeros’ nuevamente doblegarían a la UC desde el aire. A los 58′ Nicolás Ferreyra clavó un tremendo cabezazo para poner el 2-1, y cuando la UC se iba en busca del empate, Bayron Oyarzo sentenció el 3-1 a los 90+7′ tras un gran contragolpe y un horrendo rechazo de Jhojan Valencia en el área chica.

Antes, la UC se había quedado con diez hombres tras la expulsión de Jimmy Martínez, quien vio la tarjeta roja directa tras una fuerte infracción. El volante se perderá el choque pendiente del próximo miércoles ante Audax Italiano en el Claro Arena.

Así queda la tabla de posiciones

Con la caída en La Calera, la UC se estancó en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 42 puntos, mientras que los ‘Cementeros’ tomaron un gran respiro en el fondo de la clasificación al llegar a 21 puntos y mirar más de cerca la salvación.

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo24173450272354
2U. de Chile24136541192245
3U. Católica24133851361542
4Everton24116740271339
5Palestino2411493835337
6Huachipato25105103540-535
7Ñublense259883038-835
8Deportes Limache24104104537834
9La Serena258983942-333
10Coquimbo Unido2595113736132
11Concepción2595112730-332
12Audax Italiano247892732-529
13O’Higgins2584132939-1028
14Cobresal2575133646-1026
15Univ. Concepción2465131840-2223
16U. La Calera2556142342-1921

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Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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