La UC cae ante U. La Calera e hipoteca la lucha por el Chile 2: ¡Así queda la tabla de posiciones!

Los 'Cementeros' derrotaron 3-1 a los 'Cruzados', quienes perdieron terreno en la lucha por Copa Libertadores y una semana del Clásico Universitario.

Un duro golpazo sufrió Universidad Católica tras caer 3-1 ante Unión La Calera por la Fecha 25 de la Liga de Primera e hipotecaron gran parte de sus opciones en la lucha por el Chile 2 ante Universidad de Chile, justo a una semana del Clásico Universitario.

Los ‘Cruzados’ arrancaron arriba en el marcador tras la anotación desde el punto penal de Fernando Zampedri (40′), quien aprovechó una infracción contra Justo Giani en el área para definir desde los doce pasos.

Pero la alegría de la Franja duraría poco. Sebastián Sáez pondría la igualdad en el Estadio Nicolás Chahuán a los 45+3′ tras un colocado cabezazo en el área.

La UC sufrió una dura derrota a una semana del Clásico Universitario (Photosport).

En el segundo tiempo, los ‘Cementeros’ nuevamente doblegarían a la UC desde el aire. A los 58′ Nicolás Ferreyra clavó un tremendo cabezazo para poner el 2-1, y cuando la UC se iba en busca del empate, Bayron Oyarzo sentenció el 3-1 a los 90+7′ tras un gran contragolpe y un horrendo rechazo de Jhojan Valencia en el área chica.

Antes, la UC se había quedado con diez hombres tras la expulsión de Jimmy Martínez, quien vio la tarjeta roja directa tras una fuerte infracción. El volante se perderá el choque pendiente del próximo miércoles ante Audax Italiano en el Claro Arena.

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Así queda la tabla de posiciones

Con la caída en La Calera, la UC se estancó en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 42 puntos, mientras que los ‘Cementeros’ tomaron un gran respiro en el fondo de la clasificación al llegar a 21 puntos y mirar más de cerca la salvación.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 24 17 3 4 50 27 23 54 2 U. de Chile 24 13 6 5 41 19 22 45 3 U. Católica 24 13 3 8 51 36 15 42 4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39 5 Palestino 24 11 4 9 38 35 3 37 6 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35 7 Ñublense 25 9 8 8 30 38 -8 35 8 Deportes Limache 24 10 4 10 45 37 8 34 9 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33 10 Coquimbo Unido 25 9 5 11 37 36 1 32 11 Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29 13 O’Higgins 25 8 4 13 29 39 -10 28 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 25 5 6 14 23 42 -19 21

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