Universidad Católica sigue trabajando en su plantel. A pesar de que ya no tiene movimiento en el mercado de fichajes, el cuerpo técnico precordillerano tomó una importante determinación.

¿Qué pasó? Daniel Garnero definió el futuro de dos canteranos, los que se rumoreó que podrían buscar un nuevo club en este período de transferencias. Sin embargo, se mantendrán en San Carlos de Apoquindo.

Según reportó Alberto Stephens de Tribuna Cruzada, esos son los casos de Bryan González y Nicolás L’Huillier. Ambos fueron notificados directamente de la noticia por medio de su entrenador.

“Antes de viajar al partido ante Coquimbo Unido por la Supercopa, le dijo a Nico L’Huillier y Bryan González que se quedan, a los dos, al menos el primer semestre“, lanzó la fuente mencionada.

Cabe destacar que tanto el mediocampista como el lateral izquierdo estuvieron a préstamo en 2025. El primer aludido se desempeñó en Unión San Felipe y el segundo en Deportes Concepción.

Bryan González y Nicolás L’Huillier se mantendrán en Universidad Católica. (Imágenes: Photosport / Cruzados)

Sus rendimientos fuera de Universidad Católica

Durante su cesión lejos de la UC, la participación de Bryan González en Unión San Felipe fue alta: disputó 32 encuentros, en los que logró anotar dos goles y aportar con dos asistencias.

Por su parte, Nicolás L’Huiller jugó 20 enfrentamientos con la camiseta de Deportes Concepción. En la campaña que logró el ascenso, no convirtió tantos ni entregó asistencias.

En resumen: